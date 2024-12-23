Житель Адыгеи оштрафован за дискредитацию армии

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Суд оштрафовал жителя Красногвардейского района Вячеслава Жука, признав, что опубликованный им в Telegram ролик дискредитировал участников военной операции на Украине.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Красногвардейского района Адыгеи Вячеслав Жук опубликовал в телеграм-канале "Плохие новости" видеоролик, содержание которого силовики сочли направленным на "снижение авторитета" и "подрыв доверия" к участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Экспертиза установила, что в ролике будто бы содержится негативная оценка участников СВО и преследуется цель унизить их как социальную группу.

Красногвардейский районный суд признал Вячеслава Жука виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал его, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда. Сумма штрафа не приведена.

Комментариев от Вячеслава Жука или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 декабря стало известно, что суд в Майкопе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Вячеслава Голуба, так же признав его виновным в дискредитации армии.

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