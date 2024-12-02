Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию армии

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Суд в Майкопе оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Вячеслава Голуба за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Адыгеи Вячеслав Голуб оштрафован по статье о дискредитации армии. Из постановления об административной правонарушении, опубликованном на сайте Майкопского городского суда 1 декабря, следует, что Голуб разместил в соцсети "Одноклассники" видеоролик, "содержащий высказывания, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".

Отмечается, что в судебном заседании Голуб вину не признал, заявив, что не имеет доступа к данной странице, которая ранее принадлежала ему. При этом он считает, что в видеоролике "имеются высказывания, не направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации".

Суд его доводами не внял и, не усмотрев отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, оштрафовал на 30 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

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