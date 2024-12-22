OPHRD призвала освободить Руфата Сафарова

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Обсерватория по защите правозащитников направила властям Азербайджана обращение, в котором призвала освободить активиста Руфата Сафарова, арестованного по делу о присвоении денег.

Как информировал "Кавказский узел", 3 декабря исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров был задержан в Баку, а на следующий день арестован. 11 декабря Бакинский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Сафарова, несмотря на доводы адвокатов о необоснованности уголовного преследования и проблемах со здоровьем у отца правозащитника. 15 декабря Сафаров подверг критике власти за преследование журналистов Meydan TV.

Сафарову инкриминируют присвоение денег Натига Имамгулиева, который передал средства для покупки земельного участка и не получил их обратно, когда сделка не состоялась. Сафаров отверг обвинение и заявил о фабрикации уголовного дела. 6 декабря он планировал вылететь в США для получения правозащитной премии на церемонии, приуроченной к международному дню прав человека. 10 декабря Сафарова заочно наградили премией Госдепа США.

Обсерватория по защите правозащитников (OPHRD) – совместная программа Всемирной организации против пыток (OMCT) и Международной федерации за права человека (FIDH) – начала кампанию в поддержку Руфата Сафарова, призвав правозащитников по всему миру направить письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, генпрокурору, а также главам МВД и МИД страны с требованием освободить активиста. Организации также призвали отправить обращения послам Азербайджана в различных государствах.

"Арест Руфата Сафарова, очевидно, имеет политическую подоплеку и широко рассматривается как акт возмездия за его правозащитную деятельность. Арест господина Сафарова произошел сразу после посещения им посольства США в Баку для получения визы для поездки в Соединенные Штаты для получения премии госсекретаря США "Защитник прав человека" 2024 года", – сказано в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Из-за ареста Сафаров был награжден заочно, отметили правозащитники. Они напомнили, что Сафаров был арестован в 2015 году после его публичной отставки с должности следователя прокуратуры Зардабского района и его открытой критики правительства Азербайджана. Он был приговорен к девяти годам заключения, по обвинению во взяточничестве, которое правозащитники считают необоснованным, и освобожден в 2019 году по президентскому помилованию.

"Обсерватория по защите правозащитников решительно осуждает задержание, арест и судебное преследование Сафарова и считает эти действия вопиющей попыткой заставить замолчать ведущих борцов за права человека, справедливость и ответственность в Азербайджане", – подчеркивается в заявлении.

Его авторы призвали власти Азербайджана немедленно освободить Сафарова и снять с него все обвинения, поскольку они, по мнению правозащитников, напрямую связаны с его законной правозащитной деятельностью.

Кроме того, в обращении содержится призыв гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность Сафарова во время содержания под стражей и положить конец всем формам преследования, в том числе на судебном уровне, в отношении него и всех других правозащитников в Азербайджане.

Руфат Сафаров сохраняет бодрость духа, решительно отвергает обвинения и намерен на следствии и суде разоблачить фальсификации уголовного дела против него. Защита со своей стороны готовит ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Бахруз Байрамов.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа относительно заявления Обсерватории по защите правозащитников.

Напомним, ранее освобождения Сафарова потребовала международная правозащитная организация Amnesty International.

"Кавказский узел" также писал, что 12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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