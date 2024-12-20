Источники сообщили о смерти Романа Шведова

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Осужденный за поджог здания администрации в Зимовниках Роман Шведов найден мертвым в одиночной камере.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Романа Шведова к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в теракте.

По версии следствия, 26 сентября 2022 года Роман Шведов бросил баллон с бензином в окно администрации Зимовниковского района. Силовики считают, что он сделал это в знак протеста против военной операции на Украине. 7 ноября дело поступило в суд.

Тело Романа Шведова было найдено в одиночной камере 18 декабря во время обеденного обхода, примерно через пять часов после вынесения приговора, сообщает сегодня анонимный телеграм-канал SHOT. "Рядом было скрученное постельное бельё", - говорится в публикации. В ней также утверждается, что Шведов покончил с собой.

Управление ФСИН по Ростовской области, по состоянию на 10.25 мск, не прокомментировало на своем сайте и на странице во "Вконтакте" эту информацию.

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