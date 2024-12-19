Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции

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Александр Коробицин, Сергей Ледовской и Иван Цыбуленко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 552 бойца со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 16 декабря власти признали убитыми не менее 549 бойцов из Ставропольского края.

Три добровольца из Петровского округа убиты в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале глава округа Наталья Конкина, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

39-летний Александр Коробицин убит 7 августа 2023 года, 43-летний Сергей Ледовской - 21 октября 2023 года,23-летний Иван Цыбуленко - 22 октября 2023 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 552 бойцов из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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