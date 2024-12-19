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03:08, 19 декабря 2024

Школы и детсады Тырныауза закрыты в связи с режимом ЧС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все четыре школы Тырныауза, детские сады и колледж не работают в связи с режимом ЧС, который введен в Эльбрусском районе из-за вызванных сильным ветром разрушений. 

Как информировал "Кавказский узел", 17 декабря сильный ветер сорвал в Тырныаузе кровлю с многоквартирного дома, и она упала на двух местных жительниц. Пострадавших доставили в центральную райбольницу, у 70-летней женщины диагностировали сотрясение мозга, рваную рану головы и два перелома, у второй, 61-летней пострадавшей - перелом позвоночника.

О закрытии всех образовательных учреждений Тырныауза родители учащихся были предупреждены заранее, 17 декабря. Учебный процесс может возобновиться в дистанционном режиме, если не будет перебоев с электричеством, сообщил представитель администрации Эльбрусского района. 

“Сорвало крышу одной из прогимназий, там теперь требуется ремонт, остальные повреждения носят локальный характер", - цитирует слова главы муниципального управления образования Нуржан Атакуевой ТАСС.

Все жители дома №60 по проспекту Эльбрусский, где обрушилась крыша, эвакуированы, дом обесточен и отключен от газоснабжения, территория оцеплена. Там начат разбор завалов, специализированные службы “работают с повышенной осторожностью”, говорится в сообщении телеграм-канала районной администрации. 

В нескольких десятках домов были зафиксированы “частичные повреждения”, их обследуют на предмет безопасности, режим чрезвычайной ситуации сохраняется, сообщили чиновники. Полная оценка ущерба, причиненного непогодой, пока не завершена. 

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Автор: "Кавказский узел"

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