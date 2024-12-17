Два человека пострадали в Тырныаузе в результате непогоды

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Сильный ветер сорвал в Тырныаузе кровлю с многоквартирного дома, и она упала на двух местных жительниц.

По данным управления МЧС по Кабардино-Балкарии, сегодня 10.20 мск поступило сообщение, что в Тырныаузе по проспекту Эльбрусскому сильный ветер повредил кровлю многоквартирного дома.

"Пострадали два человека которые доставлены в ЦРБ города Тырныауз (детей нет)", – сообщило ведомство на своем сайте.

На людей, которые были позже госпитализированы, упала крыша, они находятся в тяжелом состоянии. 70-летняя местная жительница получила сотрясение мозга, рваную рану головы и два перелома. У второй 61-летней жительницы перелом позвоночника. Сильный ветер в Тырныаузе сорвал вывески, повалил столбы и деревья, спасатели разбирают завалы, сообщил сегодня телеграм-канал "Mash Gor".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе скорость ветра составляет 5 метров в секунду, идет слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет 0 градусов. В ночь на 18 декабря скорость ветра возрастет до 7 метров в секунду, температура воздуха понизится до -4 градусов, прогнозируется переменная облачность

Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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