Санитар психоневрологического интерната в Котово заподозрен в убийстве пациента

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В психоневрологическом интернате в Волгоградской области после избиения умер пациент, арестован санитар, который признал вину в нанесении тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело по факту смерти пациента психоневрологического интерната в Котово возбуждено в Волгоградской области.

По данным следствия, 12 декабря в Котовской центральной районной больнице умер пациент интерната, который поступил в больницу с многочисленными телесными повреждениями, пишет 15 декабря "Высота 102" со ссылкой на официального представители СУ СКР по Волгоградской области Наталию Рудник.

По ее словам, по подозрению в совершении преступления задержан младший медицинский работник интерната, он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, задержанный вину признал.

Доклад о гибели пациента интерната затребовал председатель СКР Александр Бастрыкин.

По словам сына погибшего, здоровье отца стало ухудшаться несколько лет назад, у него была прогрессирующая деменция, ему был 61 год. Мужчина рассказал, что ему позвонили из интерната и сообщили, что отца госпитализировали с переломом ребер, через три дня он умер. При этом сотрудники интерната настаивали, чтобы погибшего похоронили от интерната, но родственники не согласились. До последнего сын не знал, как погиб отец. Лишь при помощи юристов удалось выяснить обстоятельства, при которых он умер. По предварительным данным, его избили во время гигиенических процедур.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля суд в Ставропольском крае удовлетворил иск жительницы региона, которая требовала компенсацию от Благодарненской районной больницы после смерти сына в результате некачественного лечения.

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