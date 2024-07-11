Жительница Ставрополья добилась компенсации за смерть сына в больнице

11 июля 2024, 05:03

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Суд в Ставропольском крае удовлетворил гражданский иск жительницы региона, которая требовала компенсацию от Благодарненской райбольницы после смерти сына в результате некачественного лечения.

Дело о взыскании компенсации морального вреда рассматривал Благодарненский райсуд. Истец сообщила, что в апреле 2020 года ее сын, которому было 17 лет, пожаловался на боль в правом колене, предположительно из-за ушиба. В течение следующих дней боли усилились, у подростка поднялась температура до 39,5 градусов. 29 апреля юноша вместе с родителями приехал в районную больницу.

Врач-педиатр после осмотра рекомендовал рентген и общий анализ крови, а врач-травматолог после обследований установил диагноз «Ушиб правого коленного сустава». При этом назначенное лечение подростку не помогало - у него появились жалобы на общую слабость, боль в спине и мышечную боль, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

При повторном обращении в Благодарненскую больницу 1 мая 2020 года юношу осмотрели травматолог и педиатр. Ему поставили диагноз «Растяжение связок голеностопного сустава справа» и назначили лечение, но на следующий день пациенту стало хуже. Бригада скорой помощи доставила его в больницу в тяжелом состоянии с пневмонией, там подростку назначили срочную операцию. В течение двух часов после операции утром 3 мая юноша умер.

“По результатам патологоанатомического вскрытия установлен диагноз: «Основное заболевание: Острый остеомиелит верхней трети правой большеберцовой кости (эпифиз). Осложнение: Флегмона правой голени. Сепсис: септическая селезенка, септическая почка, респираторный дистресс синдром. Отек головного мозга. Отек легкого»”, - говорится в публикации Telegram-канала судов региона.

Минздрав Ставропольского края по итогам проверки выявил нарушения на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи несовершеннолетнему. Согласно выводам ведомства, смерти подростка можно было избежать, если бы врачи при первом обращении установили правильный диагноз и назначили лечение.

Суд частично удовлетворил требования матери, взыскав с Благодарненской райбольницы 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение пока не вступило в законную силу.

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