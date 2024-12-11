RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:27, 11 декабря 2024

Таганрожцы после ракетной атаки возмутились недоступностью убежищ

Ракетная атака в Таганроге. 11 декабря 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал Baza

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Таганрога, который ночью подвергся ракетной атаке, раскритиковали мэрию за нехватку информации об убежищах и заявили, что известные им укрытия закрыты во время воздушных налетов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, никто из людей не пострадал. После ракетной атаки оказалась поврежденной котельная на улице Циолковского, подача тепла приостановлена в 27 многоквартирных домов.

С начала российской военной операции на Украине территория Ростовской области регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников.

Атака по Таганрогу могла быть проведена дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS, сообщает анонимный телеграм-канал Baza.

В администрации прошло заседание оперативного штаба, отчиталась в своем телеграм-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. "Ещё раз обратила внимание на обязательное информирование таганрожцев о действиях во время возможных ракетных атак. Поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ. Напоминаю, что список убежищ размещен на официальном сайте администрации", - написала она.

По состоянию на 13.25 мск, на главной странице сайта мэрии Таганрога, как и на странице "Карта сайта", нет упоминания списка укрытий или убежищ. Поиск по сайту по ключевому слову "убежище" выводит список из четырех публикаций, последняя из которых датирована 17 мая 2022 года и озаглавлена "Вниманию граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке".

В другой публикации Светлана Камбулова сообщила, что повреждение котельной устранено. "Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах", - написала она.

Под публикацией Камбуловой о заседании оперштаба размещено, по состоянию на 13.25 мск, 123 комментария. Авторы многих из них возмутились недоступностью убежищ.

"Вот бы убежища открыты были", - заметил, в частности, Александр. "Убежища есть, только по факту они закрыты. Обяжите, значит, старших по дому открывать их при начале сирены", - написала Александра Шаманаева.

"В доме нет убежища, хотя должно быть и в списках есть. Мусор и грязь у входа в подвал дома. Управляющей компании, похоже, это не интересно. Пер. 7-й новый, д.100/2", - сообщила Елена.

"Где эти убежища, у кого ключи  от них, кто ответственный?" – задалась вопросами Татьяна. "У нас в доме нет убежища. На соседнем доме есть таблички "убежище", но они постоянно закрыты на замок, и при каждой атаке их никто не открывает", - заявила Надежда Кондратьева.

"В Таганроге подвалы 387 многоквартирных домов приспособлены для использования в качестве укрытий. Ознакомиться со списком этих домов можно на сайте администрации города (tagancity.ru) и выбрать наиболее удобный для Вас из близлежащих. Укрытия являются общедоступными", - заявил в комментарии представитель администрации Таганрога.

"Можете дать прямую ссылку на список убежищ, т.к. найти этот список на главной странице сайта просто невозможно", - ответил на это Sergey.

"Убежища закрыты! И ключей никто не дает. Хоть ломом открывай. Мол, укрывайтесь, на первом этаже в подъезде. Т.к на ваш дом убежища нет", - написала Стася.

Жители Таганрога пожаловались, что убежища закрывают, чтобы в них не селились бездомные. При этом, по словам жителей, ключи есть только у старших по дому, которые не всегда выходят на связь в случае ЧП, пишет 161.ru.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ракета в небе. Фото: Сергей Плишенко https://taganrogprav.ru
11 декабря 2024, 08:32
Жильцы 27 домов в Таганроге остались без тепла после ракетной атаки
Горит автомобиль. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11 декабря 2024, 06:32
Таганрог подвергся ракетной атаке
У заключенного головные боли. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
10 декабря 2024, 06:03
Свидетель Иеговы* из Таганрога пожаловался на ухудшение здоровья в колонии
Левобережная роща в Ростове-на-Дону. Скриншот видео Владимира Апарина https://www.nvgazeta.ru/news/12376/627670/
09 декабря 2024, 17:12
Ростовские активисты инициировали митинг в защиту Левобережной рощи
Уголовный кодекс. Фото: https://www.yugopolis.ru/na-kubani-stanichnika-budut-sudit-za-zhestokoe-izbienie-sosedej-155683/
09 декабря 2024, 13:03
Житель Ростовской области заподозрен в попытке примкнуть к украинской армии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Черкесы. Фото https://commons.m.wikimedia.org/wiki/User:Andynapso Кавказские диаспоры Сирии

Армяне собрались в Маргаде недалеко от Дер-эз-Зора. Фото https://www.flickr.com/photos/studioashnag/3473329941/in/photostream/ Армяне Сирии: неопределённое будущее

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Георгий Ахобадзе. Фото: TV Pirveli https://www.facebook.com/groups/751257558957015/posts/1766974494051978/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 декабря 2024, 11:08
Врач в Грузии заявил о подбросе силовиками наркотиков после акции протеста

Ракета в небе. Фото: Сергей Плишенко https://taganrogprav.ru
11 декабря 2024, 08:32
Жильцы 27 домов в Таганроге остались без тепла после ракетной атаки

Центризбирком Армении. Фото: Report.az https://report.az/ru/v-regione/cik-armenii-priznal-dejstvitelnymi-sobrannye-v-svyazi-s-evrointegraciej-podpisi/
10 декабря 2024, 18:34
ЦИК Армении утвердил подписи за референдум о евроинтеграции

Флаг Абхазии. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 декабря 2024, 12:22
Госдума отложила ратификацию протокола о беспошлинном вывозе товаров в Абхазию

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше