Таганрожцы после ракетной атаки возмутились недоступностью убежищ

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Жители Таганрога, который ночью подвергся ракетной атаке, раскритиковали мэрию за нехватку информации об убежищах и заявили, что известные им укрытия закрыты во время воздушных налетов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Таганрог подвергся ракетной атаке, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, никто из людей не пострадал. После ракетной атаки оказалась поврежденной котельная на улице Циолковского, подача тепла приостановлена в 27 многоквартирных домов.

С начала российской военной операции на Украине территория Ростовской области регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 4 декабря в Таганроге было уничтожено и подавлено 12 беспилотников.

Атака по Таганрогу могла быть проведена дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS, сообщает анонимный телеграм-канал Baza.

В администрации прошло заседание оперативного штаба, отчиталась в своем телеграм-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. "Ещё раз обратила внимание на обязательное информирование таганрожцев о действиях во время возможных ракетных атак. Поручила коллегам взять на контроль работу с управляющими компаниями по вопросу организации доступа к местам убежищ. Напоминаю, что список убежищ размещен на официальном сайте администрации", - написала она.

По состоянию на 13.25 мск, на главной странице сайта мэрии Таганрога, как и на странице "Карта сайта", нет упоминания списка укрытий или убежищ. Поиск по сайту по ключевому слову "убежище" выводит список из четырех публикаций, последняя из которых датирована 17 мая 2022 года и озаглавлена "Вниманию граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке".

В другой публикации Светлана Камбулова сообщила, что повреждение котельной устранено. "Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах", - написала она.

Под публикацией Камбуловой о заседании оперштаба размещено, по состоянию на 13.25 мск, 123 комментария. Авторы многих из них возмутились недоступностью убежищ.

"Вот бы убежища открыты были", - заметил, в частности, Александр. "Убежища есть, только по факту они закрыты. Обяжите, значит, старших по дому открывать их при начале сирены", - написала Александра Шаманаева.

"В доме нет убежища, хотя должно быть и в списках есть. Мусор и грязь у входа в подвал дома. Управляющей компании, похоже, это не интересно. Пер. 7-й новый, д.100/2", - сообщила Елена.

"Где эти убежища, у кого ключи от них, кто ответственный?" – задалась вопросами Татьяна. "У нас в доме нет убежища. На соседнем доме есть таблички "убежище", но они постоянно закрыты на замок, и при каждой атаке их никто не открывает", - заявила Надежда Кондратьева.

"В Таганроге подвалы 387 многоквартирных домов приспособлены для использования в качестве укрытий. Ознакомиться со списком этих домов можно на сайте администрации города (tagancity.ru) и выбрать наиболее удобный для Вас из близлежащих. Укрытия являются общедоступными", - заявил в комментарии представитель администрации Таганрога.

"Можете дать прямую ссылку на список убежищ, т.к. найти этот список на главной странице сайта просто невозможно", - ответил на это Sergey.

"Убежища закрыты! И ключей никто не дает. Хоть ломом открывай. Мол, укрывайтесь, на первом этаже в подъезде. Т.к на ваш дом убежища нет", - написала Стася.

Жители Таганрога пожаловались, что убежища закрывают, чтобы в них не селились бездомные. При этом, по словам жителей, ключи есть только у старших по дому, которые не всегда выходят на связь в случае ЧП, пишет 161.ru.

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