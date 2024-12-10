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06:03, 10 декабря 2024

Свидетель Иеговы* из Таганрога пожаловался на ухудшение здоровья в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Скворцов, отбывающий наказание в колонии в Ульяновской области, пожаловался на ухудшение состояния здоровья. У Свидетеля Иеговы* повышается давление и часто болит голова из-за работы на вредном производстве.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года суд приговорил Свидетелей Иеговы* из Таганрога Александра Скворцова к семи годам колонии, а Владимира Моисеенко - к шести годам, признав их участниками экстремистской организации. В начале апреля приговор был утвержден кассационным судом.

Для Валерия Тибия, проходившего по одному делу со Скворцовым и Моисеенко, обвинение запросило срок в шесть с половиной лет, но его суд приговорил к шести годам лишения свободы условно. 

Свидетель Иеговы* из Таганрога Александр Скворцов, отбывающий наказание в колонии в Ульяновской области, пожаловался на ухудшение здоровья, пишет 9 декабря "ОВД-Инфо"**.

Скворцов ранее работал в швейном цехе, однако он был закрыт, и осужденного перевели на работу на гальваническое производство. Там ему приходится работать стоя весь день и дышать вредными веществами. Скворцов сообщил, что у него повышается артериальное давление и регулярно болит голова. Кроме того, он живет в холодной камере и вынужден спать в теплой одежде. В бараке также нет горячей воды.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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