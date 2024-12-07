Пользователи соцсетей раскритиковали работу аэропорта Нальчика

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В аэропорту Нальчика встречающие вынуждены в любую погоду ждать на улице, а пассажирам приходится идти пешком до терминалов, пожаловались пользователи соцсети в ответ на отчет Казбека Кокова об улучшении инфраструктуры аэропорта.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отчитался сегодня об улучшениях инфраструктуры аэропорта Нальчика. "Компанией «Новапорт» завершены ремонтные работы по обновлению терминала, здесь увеличена площадь зала регистрации, зон досмотра и ожидания. Также завершено строительство нового бизнес-зала. Большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории, в том числе привокзальной площади", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале.

Это сообщение перепостил Instagram*-паблик "Патриот КБР". За 10 часов с момента публикации, у 23.40 мск, оно набрало 53 комментария.

Пользователи соцсети раскритиковали работу аэропорта. "Может, сбор объявим на второй автобус? Чтобы не было так стыдно перед туристами, которые пешком идут с сумками до терминала. К чему вся эта инфраструктура, если элементарно нет транспорта? Ни в одном аэропорту такого не видел", - написал пользователь iuan_astemir.

"Зал ожидания ещё ничего,но идти с багажом по этим ухабам становится стыдно за тех,кто в ответе за так называемый 'международный аэропорт". Много летала,но хуже ничего не видела. Обидно за республику!" - согласилась a.g.m.60.

"Не могу оценить, насколько быстро развивается инфраструктура аэропорта, но если даже при выходе из самолета нет возможности воспользоваться автобусами для трансфера к зданию для получения багажа, а приходится идти пешком, то что-то здесь не так. А затем можно было бы хотя бы организовать зону приема для встречающих. Люди стоят на улице под дождем и снегом и как-то унизительно", - поддержала madlenvologirova.

"Почему встречающим или провожающим нельзя сделать условия внутри? Почему на улице ждём и в жару и в холод?", - возмутился пользователь z.n.shik.

"А можно вернуть рейсы в Турцию наконец? Раз уж международный", - поинтересовалась ravida.akhmatova.

Как следует из информации на сайте аэропорта Нальчика, из него отправляются рейсы лишь в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, что начатая в феврале 2022 года военная операция на Украине привела к закрытию ряда аэропортов на юге России, при этом официальные уведомления о режиме их работы уже около полутора лет не публикуются. “Кавказский узел” собрал основную информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе в справочном материале "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году".

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