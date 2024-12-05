Юристы раскритиковали приговор Тимуру Идалову

Суд необоснованно добавил адвокату из Чечни Тимуру Идалову отягчающий мотив в деле об угрозах прокурору, что привело к жесткому наказанию, и оставил его под стражей до апелляции, хотя мог отпустить на свободу, подчеркнули юристы.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября стало известно, что чеченский адвокат Тимур Идалов, обвиняемый по делу об угрозах прокурору, задержан в Грозном и доставлен в Москву. Защита считает, что в деле чеченского адвоката Тимура Идалова, обвиняемого за угрозы прокурору, содержится ряд нарушений, и вместе с другими адвокатами готовит жалобу в Комитет по правам человека ООН. 28 ноября суд в подмосковных Химках приговорил его к году и 11 месяцам принудительных работ по делу об угрозах прокурору и на три года запретил заниматься адвокатской деятельностью. Лишение возможности заниматься адвокатской практикой стало наиболее суровой частью наказания Идалова, хотя и срок принудительных работ близок к максимальному по этой статье, подчеркнули юристы.

Тимур Идалов был задержан 12 апреля 2023 года, а затем арестован по подозрению в угрозе насилием прокурору во время заседания суда (часть 1 статьи 318 УК РФ). Однако 5 июля 2023 года стало известно, что обвинение переквалифицировано на угрозу убийством или причинением вреда прокурору (часть 2 статьи 296 УК РФ). По версии следствия, 3 октября 2022 года Идалов в зале Никулинского суда Москвы высказал "угрозы применения насилия" в адрес прокурора. Адвокат Мурад Мусаев назвал обвинение "высосанным из пальца", заявив, что у Идалова была перепалка с прокурором и что спустя полгода реплику Идалова квалифицировали как угрозу. "Вы что, [персонаж итальянского сериала про мафию] комиссар Каттани? Так его расстреляли", – процитировал Мусаев слова Идалова в адрес прокурора.

Защита пока не подала апелляционную жалобу на приговор Тимуру Идалову, но собирается это сделать в положенный по закону 15-дневный срок после оглашения приговора, сообщил адвокат Идалова Дмитрий Сотников.

"Тимур будет находиться до решения суда по апелляции в СИЗО. Мы считаем это тоже незаконным. Но обжаловать содержание под стражей можно только вместе с приговором, потому что судья постановил оставить меру пресечения в тексте приговора", - пояснил адвокат.

Он напомнил, что было решение Шатойского райсуда, который признал незаконным объявление Идалова в розыск. "И хотя розыск был признан незаконным, а это решение Химкинского суда предполагало и заключение под стражу Идалова, но решение Шатойского суда не повлияло тем не менее на действия правоохранительных органов", - отметил Сотников.

Родственник Тимура Идалова сообщил, что администрация СИЗО-4 отказывает адвокату Тимуру Идалову в почтовом отправлении обращений, в том числе ходатайств в суд, ссылаясь на отсутствие конвертов с марками.



"Каких-то других жалоб на содержание нет. В целом в том СИЗО не беспределят", - сказал родственник Идалова.

Он также выразил позицию близких адвоката по приговору.

"Хочется внести небольшую ясность. Самим приговором судья Федорченко назначила Тимуру наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев, но заменив его на принудительные работы. При этом согласно статье 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы может быть назначено осужденному, совершившему впервые преступление небольшой тяжести (каковым Тимур официально и считается), только при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 УК РФ. Отягчающих обстоятельств в деле не имеется, что подтверждается обвинительным заключением по делу и выступлением государственного обвинителя на прениях сторон. "Отягчающих обстоятельств по материалам дела не установлено", - заявил обвинитель. Однако судья Федорченко, желая придать законную форму своему решению, вышла за рамки предъявленного обвинения и указала в приговоре о наличии отягчающего обстоятельства в виде мести. Видимо, забыв, про положение статьи 252 УПК РФ, запрещающей изменение обвинения в судебном разбирательстве, если этим ухудшается положение подсудимого. Тем самым судья Федорченко пыталась избежать нарушения требования статьи 56 УК РФ, нарушив при этом требование статьи 252 УПК РФ", - пояснил он. Сам приговор, предусматривающий замену наказания на принудительные работы и запрет заниматься адвокатской деятельностью, то есть с итоговым назначением наказания, не связанного с лишением свободы, был вынесен судьей с оставлением Тимура под стражей до вступления приговора в законную силу. "Это очередное грубейшее нарушение уголовно-процессуального законодательства, допущенное судом, противоречащее пункту 4 статьи 311 УПК РФ. Поэтому в отношении Тимура вынесли очень жесткий, заведомо незаконный приговор. А что касается судьи, то либо она абсолютно не владеет элементарными базовыми знаниями уголовного и уголовно-процессуального законодательства, либо она умышленно нарушает закон, заведомо зная об этом", - считает родственник Идалова. Глава фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан считает ситуацию, при которой осужденного оставляют под стражей, даже если его наказание не связано с лишением свободы, обычной. "Но правила хороши тем, что в них есть исключения. Яркий пример - Евгения Васильева, которая проходила по делу бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова. Суд первой инстанции, когда ей УДО удовлетворили, не стал ждать второй инстанции, ее сразу освободили", - указал правозащитник. Хотя формально, по закону, судья мог оставить под стражей Идалова, но возможно было и иное решение. "Если человеку первая инстанция объявляет приговор в виде лишения свободы, сразу в зале суда - в наручники и поехали в СИЗО. При всем при том, что апелляция еще не назначена, еще приговор не вступил в силу, но тем не менее сразу применяют. А в случае наказания, не связанного с лишением свободы, тоже должно быть так, только в обратную сторону", - заявил Богдан.

Адвокат Абусупьян Гайтаев сомневается, что приговор Идалову может быть заменен на более жёсткий в апелляционной инстанции.

"Ужесточение приговора может быть, только когда обжалует прокуратура в связи с мягкостью приговора. А Идалову и так назначили по верхнему пределу приговор, учитывая, что нет отягчающих обстоятельств", - сказал Гайтаев.

Напомним, что Тимур Идалов, как адвокат, представлял интересы Белхароевых в деле об убийстве начальника ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева. В 2021 году глава Счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхароев пожаловался, что после задержания его сын Алихан по делу об убийстве начальника регионального ЦПЭ подвергся жестоким пыткам. О пытках заявил и сам Алихан Белхароев. После этого силовики провели в доме Мустафы Белхароева два обыска за два месяца. Адвокат Тимур Идалов назвал эти обыски местью отцу и сыну Белхароевым.

Начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев, были застрелены в Москве 2 ноября 2019 года. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Убийство Эльджаркиева было признано терактом. В марте 2021 года следственные действия по делу были завершены.

Баталхаджинцами или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в справке "Кавказского узла" "Батал-хаджи и его последователи".

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