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13:12, 26 ноября 2024

Житель Ингушетии задержан по делу о заказном убийстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ингушетии подозревается в том, что пытался организовать убийство своего знакомого, предложив исполнителю 50 тысяч долларов.

По данным следствия, 48-летний житель Ингушетии решил организовать убийство своего знакомого, к которому испытывал неприязнь. Он нашел исполнителя и предложил ему за убийство 50 тысяч долларов. Однако тот сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. Полицейские инсценировали убийство и после предоставления фото-видеоматериалов и получения денег исполнителем подозреваемый был задержан, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (организация и приготовление к убийству по найму). Он заключен под стражу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержанный - Беслан Э., участник боевого крыла террористической организации Батал-Хаджи Белхароева, утверждает телеграм-канал "Ингтерпол" (INGTERPOL_NEWS), насчитывающий 12 444 подписчика. По данным автора поста, заказчик хотел организовать убийство одного из бывших членов этой организации, который по идеологическим соображениям вышел из нее.

Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Батал-хаджи и его последователи". Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил баталхаджинцев своими братьями и заявил, что термин "баталхаджинское террористическое общество" абсурден. В феврале 2023 года ФСБ включила в список террористических организаций боевое крыло вирда баталхаджинцев.

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Автор: "Кавказский узел"

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