RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:03, 25 ноября 2024

Юристы прокомментировали признание Руслана Нурушева политзаключенным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал" признал волгоградского юриста Руслана Нурушева политзаключенным. Данный статус является важным политически и морально. 

Как писал "Кавказский узел", волгоградский юрист Руслан Нурушев задержан по обвинению в распространении фейков про армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Суд отправил его под арест. Защита настаивает на невиновности Нурушева. 20 ноября Волгоградский областной суд утвердил арест Нурушева.

Критерии отбора при признании людей политическими заключенными «для всех одинаковые», рассказал 24 ноября корреспонденту "Кавказского узла" член совета правозащитного проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал" Сергей Давидис, комментируя признание политзаключенным волгоградского юриста Руслана Нурушева.

«В случае с Русланом Нурушевым было все предельно ясно. Вменяемая ему статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо информации об использовании вооруженных сил РФ) для нас была даже избыточной, так как любой обвиняемый по этой статье гражданин преследуется незаконно, ибо в демократическом обществе подобной статьи в Уголовном кодексе вообще не должно быть. В деле Нурушева непонятно, где эта ложность в опубликованных им сведениях. Факт удара по Харькову был признан Министерством обороны России. Оценка же этого удара [...] - это всего лишь частное мнение Нурушева. У нас Конституцией закреплено право граждан на свободу высказываний своих мнений», - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента, может ли статус политзаключенного как-то повлиять в дальнейших судебных процессах на международном уровне, правозащитник пояснил, что Россия «ушла от сотрудничества» с международными судебными органами и, в частности с Международным судом по правам человека. Этот статус могут учитывать международные организации, связанные с защитой прав человека, «если они будут исследовать данный кейс». «Правовых последствий этот статус (политзаключенного) в существующих условиях не влечет. Нет для этого институций, (где бы он мог рассматриваться)», - заметил Сергей Давидис.

Дело Руслана Нурушева прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" кандидат юридических наук, эксперт в области международного права Роман Мельниченко и юрист Сергей Иващенко.

В праве существуют два слова, которые соотносятся подобно словам «добро» и «зло» - это juria (право) и injuria (беззаконие), отметил Роман Мельниченко, рассуждая по поводу признания Нурушева политзаключенным.

«Политическая деятельность, которая ведется в рамках закона, является juria – и не может быть иной. В природе не существует беззаконной политической деятельности. Поэтому словосочетания «политическая статья», «политическая полиция», «политическое преступление» и «политический заключенный» являются оксюмороном. Все это слова из лексикона injuria (беззаконие). Беззаконие может рядится в тогу закона», - заявил он.

По словам Мельниченко, ему «больно наблюдать за настоящими юристами, за теми романтиками», которые свято, в силу своей профессии, верят в то, что в России царствует juria (право). Однако сегодня, по мнению правоведа, в России право - имитация, «и это политическое образование является реинкарнацией уже пройденного иммитационно-правового строя, который был осужден Федеральным законом «О реабилитации жертв политических репрессий»».

«И все же разница между современной Россией и сталинскими временами есть. Нам не известны примеры о том, что кто-то из юристов в начале ХХ века наивно верил и пытался апеллировать к праву в расстрельных тройках. А сейчас апеллируют, как два года делал это Руслан Нурушев. И этот шаг к тому, что через какие-то конечные круги реинкарнации Россия станет правовым государством», - считает Роман Мельниченко.

Он также отметил, что юридически, как с позиции национального, так и международного права, статус «политический заключенный» «не значит ничего». «Приговор в отношении Руслана уже написан и обжалованию не подлежит. Но то, что многие, в том числе и юристы, Руслану сочувствуют и его поддерживают, данный не юридический статус очень важен, так как указывает им, что они правы в своем отношении к этому делу», - заключил он.

«Статус политического заключенного действительно не является сугубо юридическим. Но он политически важный статус. Например, его могут учитывать при обмене заключенными между Россией и Европой. Здесь Нурушеву этот статус может помочь. И потом, не забывайте и о моральной стороне дела. Политзек в глазах правозащитников и будущих поколений будущего правового государства имеет важный и поучительный этический, правозащитный и исторический вес», - высказал свою точку зрения Сергей Иващенко.

«Новостей от Нурушева нет. Следственные действия (по его делу) пока не проводятся с нашим участием. Я собираю активно доказательства защиты, чтобы впоследствии предъявить их в суде. Передачи, письма — передают ли ему и каково его состояние здоровья — сейчас все это неизвестно. На прием в СИЗО я записался на 6 декабря. Там встречусь с ним, поговорим», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эдуард Яппаров.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:31, 24 ноября 2024
Очередь на КПП "Верхний Ларс" начала уменьшаться
20:01, 24 ноября 2024
Жительница Железноводска освобождена после задержания
18:23, 24 ноября 2024
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
16:25, 24 ноября 2024
Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии
15:26, 24 ноября 2024
Жительница Железноводска задержана после пацифистских высказываний
12:29, 24 ноября 2024
Двое бойцов из Прохладного убиты в военной операции
Все события дня
Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
19 ноября 2024, 03:11
Один человек ранен при падении беспилотника в Ростовской области
Человек считает деньги, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
18 ноября 2024, 03:36
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по неравенству зарплат
Стоп-кадр из видеообращения. Источник: v1.ru
18 ноября 2024, 01:38
Жители Иловлинского района заявили о незаконном нахождении главы на посту
Свалка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11 ноября 2024, 04:46
Мэрия Волгограда оштрафована за незаконные свалки
Жилет военного и патроны. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
11 ноября 2024, 02:48
Боец из Урюпинска убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Губад Ибадоглу. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-azerbaidzane-zaderzali-izvestnogo-oppozicionera-gubada-ibadoglu
24 ноября 2024, 19:22
Ибадоглу приглашен в Страсбург на вручение премии Сахарова

Участники шествия в Тбилиси. 23 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164640-uchastniki-aktsii-prishli-shestviem-na-ploshchad-geroev-gde-anonsiruiut-chto-ustanoviat-palatki-i-ostanutsia-do-2200
24 ноября 2024, 14:27
Полиция отреагировала на анонсы протестов в Тбилиси

Фарид Мехрализаде. Фото: haqqin.az https://haqqin.az/news/317951
23 ноября 2024, 14:52
Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить Мехрализаде

Выступление Олега Шеина в Госдуме. Кадр видео https://youtu.be/4O6xVXFZXdI?si=LIaHzuLri5UyfDKn
22 ноября 2024, 21:00
Астраханский политик Олег Шеин* признан иноагентом

Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Показать больше