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01:04, 25 ноября 2024

Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Красном Сулине оштрафовал местного жителя Али Юсупова на 30 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации российской армии.

Житель Ростовской области Али Юсупов оштрафован по административной статье о дискредитации российской армии.

Из постановления Красносулинского районного суда, опубликованном на сайте суда 24 ноября, следует, что 9 октября Юсупов, находясь на автостанции, выкрикивал фразу, которая является приветственной в украинской армии, чем дискредитировал "использование Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан".

На суде Юсупов свою вину признал, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей, признав виновным в совершении административного правонарушений по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.

Ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. 14 ноября стало известно, что жительница Каменского района Маргарита Генерозова обвинена в дискредитации армии.

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Автор: "Кавказский узел"

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