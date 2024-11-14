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08:16, 14 ноября 2024

Жительница Ростовской области оштрафована за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протокол за дискредитацию вооруженных сил России был составлен в отношении жительницы Каменского района Маргариты Генерозовой.

На дело Генерозовой обратил внимание правозащитный проект ОВД-инфо*. 

В настоящий момент постановление суда не опубликовано, подробности вмененного правонарушения неизвестны.

Статья о повторной дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы, от четырех лет до шести месяцев ареста или до трех лет принудительных работ. Особый порядок рассмотрения дела, когда обвиняемый полностью признает обвинения, предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предполагает статья.

Ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Автор: "Кавказский узел"

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