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13:50, 21 ноября 2024

Власти Армении решили сократить объем помощи карабахским беженцам

Карабахские беженцы. Фото: https://m.zerkalo.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 2025 году размер помощи беженцам из Нагорного Карабаха сократится с 50 тысяч до 40 тысяч драмов (102 доллара), а во втором полугодии - до 30 тысяч драмов (77 долларов).

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу  выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. 4 ноября Минтруда Армении сообщило, что уязвимые группы получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха,  сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

Правительство Армении утвердило решение о сокращении размера финансовой помощи беженцам. С апреля 2025 года финансовое содействие будут получать только несовершеннолетние, пенсионеры, лица, потерявшие кормильца, а также инвалиды I или II групп. Ежемесячная выплата будет снижена до 40 тысяч драмов, а с июля - 30 тысяч драмов, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания на правительственном YouTube-канале.

По данным министерства труда и социальных вопросов, около 100 тысяч вынужденных переселенцев получают финансовую помощь в размере 50 тысяч драмов (128 долларов): 40 тысяч драмов на аренду жилья и 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг. Еще порядка пяти тысяч беженцев из Нагорного Карабаха получают помощь только на оплату коммунальных услуг, так как владеют недвижимостью в Армении. В январе-марте финансовую помощь продолжат получать все, за исключением тех, у кого есть в собственности недвижимость.

Согласно решению правительства, на реализацию этой программы в бюджет заложены около 30,5 миллиардов драмов, из которых с января по март (включительно) затраты составят около 14,5 миллиардов драмов, с апреля по июнь (включительно) – около 6,4 миллиардов драмов и с июля по декабрь (включительно) – 9,6 миллиардов драмов. Изменения нужны для стимуляции трудоспособных беженцев найти работу, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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