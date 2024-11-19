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14:13, 19 ноября 2024

Мобилизованный из Адыгеи осужден за дезертирство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Майкопе приговорил мобилизованного местного жителя Рамазана Биданока к семи годам заключения, признав его виновным в дезертирстве и самовольном оставлении части.

Согласно материалам дела, в августе 2023 года мобилизованный житель Адыгеи Рамазан Биданок покинул место прохождения службы и сначала жил в Донецке, а затем в поселке Тлюстенхабль Теучежского района Адыгеи. В марте текущего года он был задержан полицией.

На время расследования уголовного дела Биданок был приписан к подразделению в Майкопе. 14 июня он снова уехал домой и был задержан 21 августа. На этот раз Биданок был обвинен в дезертирстве, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Майкопского гарнизонного военного суда.

Суд признал Рамазана Биданока виновным в дезертирстве и самовольном оставлении части и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии.

Комментариев от представителей Рамазана Биданока относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 сентября стало известно, что суд также приговорил военнослужащего-контрактника из Майкопа Константина Журбу к семи годам заключения, также признав его виновным в дезертирстве и самовольном оставлении части.

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Автор: "Кавказский узел"

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