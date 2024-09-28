Наручники. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

28 сентября 2024, 09:34

Контрактник из Адыгеи осужден за дезертирство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил военнослужащего-контрактника из Майкопа Константина Журбу к семи годам заключения, признав его виновным в дезертирстве и самовольном оставлении части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник из Адыгеи Константин Журба не явился в войсковую часть и проживал в Майкопе, а затем сам явился в полицию. На время пока шло следствие, он был прикомандирован к воинской части, но сбежал из нее.

Майкопский гарнизонный военный суд признал Журбу виновным в самовольном оставлении части и в дезертирстве, и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Защита контрактника обжаловала приговор в Южном окружном военном суде, но он оставил приговор суда первой инстанции без изменений, указано в карточке дела.

Комментариев от представителей Константина Журбы не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июня стало известно, что суд приговорил к восьми годам заключения военнослужащего-контрактника из Адыгеи Евгения Шевченко, также признав его виновным в дезертирстве.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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