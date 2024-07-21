Исправительная колония. Фото: Елена Синеок. "Юга.ру"

21 июля 2024, 11:02

Контрактник из Адыгеи осужден за дезертирство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к восьми годам заключения военнослужащего-контрактника из Адыгеи Евгения Шевченко, признав его виновным в дезертирстве.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник из Адыгеи Евгений Шевченко дважды самовольно покидал воинскую часть. Первый раз – 3 июня 2023 года. Спустя несколько месяцев он был найден по месту жительства в Адыгее. Второй раз он покинул воинскую часть 16 августа 2023 года и был задержан в конце декабря 2023 года.

На суде Шевченко признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил 20 июля "Голос Кубани".

В карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда указано, что Шевченко признан виновным по части 3 статьи 338 УК РФ ("Дезертирство", предусматривает до 15 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла").

Комментариев от представителей Евгения Шевченко не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня стало известно, что суд приговорил к шести годам заключения контрактника из Адыгеи Виталия Янченко, признав его виновным в дезертирстве из войсковой части в Буйнакске.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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