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19:56, 18 ноября 2024

Два жителя Астрахани арестованы по делу о нападении на футболистов

Вадим Евсеев. Фото: ФК "Ленинградец"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Астрахани заключены под стражу два местных жителя, подозреваемые в нападении на главного тренера футбольного клуба "Ленинградец" Вадима Евсеева и его ассистента.

Как писал "Кавказский узел", бывший игрок сборной России по футболу, главный тренер команды "Ленинградец" Вадим Евсеев и его ассистент Александра Шмарко получили ножевые ранения в результате нападения двух человек в Астрахани. Спортсмены "скрутили" нападавших и передали их полиции, сообщили в футбольном клубе.

Два участника драки с представителями футбольного клуба стали подозреваемыми по уголовному делу по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство», сообщило сегодня управление МВД по Астраханской области.

"Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное противоправное деяние подследственным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет", - говорится в публикации на сайте ведомства.

В другом сообщении ведомство изложило версию следствия. "По предварительным данным, двое астраханцев 2002 и 2003 годов рождения, один из которых находится под следствием за мошеннические действия, находясь в состоянии алкогольного опьянения подошли к троим мужчинам – представителям футбольного клуба и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку. Один из задержанных достал из кармана нож, а второй перцовый баллончик. В результате произошедшего трое пострадавших доставлены в медицинское учреждение, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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