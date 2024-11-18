Вадим Евсеев подвергся нападению в Астрахани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший игрок сборной России по футболу, главный тренер команды "Ленинградец" Вадим Евсеев получил в Астрахани ранение в результате нападения с применением холодного оружия.

О нападении в Астрахани рассказал сам Вадим Евсеев.

По его словам, он получил ранение в результате нападения с применением холодного оружия. "Всё в порядке. Порезали меня. Врачей еще нет, жду", привело сегодня РИА "Новости" слова Евсеева.

Нападение совершили двое неизвестных, у одного из их был нож. "Пока мы их скручивали, один полоснул по лицу ассистента главного тренера Александра Шмарко. Мы скрутили их, вызвали полицию и скорую. Сейчас находимся в приемном покое. Нашим ребятам оказывают помощь, их жизни, слава Богу, ничего не угрожает. Мы этих двоих передали полиции", – привел сегодня "Коммерсант" слова руководителя пресс-службы футбольного клуба "Ленинградец" Георгия Начкепия.

Вадим Евсеев – бывший игрок сборной по футболу, шестикратный чемпион России, после завершения карьеры стал тренером, работал с ивановским "Текстильщиком", пермским "Амкаром", "Уфой", клубом "СКА-Хабаровск", ярославским "Шинником", воронежским "Факелом", краснодарской "Кубанью", с сентября текущего года тренирует "Ленинградец" из Ленинградской области.

В воскресенье, 17 ноября, "Ленинградец" провел в Астрахани матч против местного "Волгаря". Встреча завершилась со счетом 1:1, отметило издание.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.