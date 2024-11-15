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03:30, 15 ноября 2024

Житель Владикавказа обвинен в разжигании межнациональной розни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правоохранители в Северной Осетии возбудили уголовное дело об экстремизме против жителя Владикавказа из-за его комментариев в групповом чате. 

Сотрудники центра “Э” в Северной Осетии вычислили автора комментариев в групповом чате новостного канала в мессенджере. 

40-летний мужчина, которому принадлежал аккаунт, заподозрен в разжигании межнациональной ненависти. По информации правоохранителей, ранее житель Владикавказа привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние. 

Экспертиза обнаружила в комментариях, оставленных владикавказцем, “лингвистические признаки возбуждения вражды и ненависти в отношении представителей других национальностей”, сообщило 14 ноября в своем телеграм-канале республиканское МВД. 

Мужчине в прошлом назначали административное наказание по статье о возбуждении ненависти и вражды (20.3.1 КоАП РФ), которая предусматривает до 15 суток ареста. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме (часть 1 статьи 282 УК России), по ней обвиняемому может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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