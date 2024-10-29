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16:50, 29 октября 2024

Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Канат Нуржанов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 401 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 400 жителей Астраханской области.

40-летний контрактник Канат Нуржанов 29 сентября убит в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Володарского района. После школы он окончил  Астраханский техникум легкой промышленности. После службы на Курильских островах в береговой артиллерии работал в строительных фирмах, а затем стал индивидуальным предпринимателем.  В августе 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны.У него остались жена и двое сыновей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 401 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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