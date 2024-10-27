Оппозиция отказалась признать победу "Грузинской мечты"

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Лидеры грузинской оппозиционной "Коалиции за перемены" и партии "Единое национальное движение" заявили, что прошедшие парламентские выборы были "украдены" правящей "Грузинской мечтой".

Как писал "Кавказский узел", в окружные избирательные комиссии поступило 337 жалоб. На сообщения наблюдателей о нарушениях в Марнеули отреагировала президент Грузии.

По результатам экзитпола, проведенного компанией Edison Research, оппозиция набрала на выборах 51,9% голосов. Но исследование компании Gorbi показало победу "Грузинской мечты" с 56,1%. ЦИК по результатам подсчета данных с 70% участков сообщил о 52,9% у "Грузинской мечты". Какие партии и альянсы могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

Грузинская оппозиция отказалась признать победу "Грузинской мечты" на парламентских выборах.

"Мы не признаем результаты этих выборов, выборы украдены. В Грузии произошла узурпация власти, это конституционный переворот. "Грузинская мечта" - автор конституционного переворота, и она понесет ту же ответственность, которое предусматривает законодательство Грузии. Однако до того как это произойдет, "Грузинской мечте" придется признать победу оппозиции", - заявил на брифинге, проведенном в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи", один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.

Председатель партии "Национальное движение", которая входит в коалицию "Единство" Тина Бокучава заявила, что "Бидзина Иванишвили украл победу у грузинского народа и украл европейское будущее". "Мы не признаем и не собираемся признавать результаты этих украденных выборов", - приводят ее слова "Новости-Грузия".

Парламентские выборы в Грузии прокомментировал автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Но, повторяю, уже можно точно сказать, что "Грузинская мечта", несмотря на активнейшую и бесцеремоннейшую поддержку - "друзьями" (США и ЕС) - радикальной прозападной оппозицией, одержала убедительную победу", - написал он в публикации "Грузинская мечта" убедительно побеждает, согласно первым данным ЦИК". Автор блога "Ветер с Апшерона" считает, что оппозиция уже проиграла выборы. "Независимо от кого, как это кончится, считаю оппозицию проигравшей, так как решительного перевеса, чтобы не было места спору, она не получила. Все-таки Иванишвили доказывает свое место в грузинской политике, и нельзя утверждать, что он пришел в высшую власть случайно и скоро уйдет", - написал он в публикации "Умный поздравит последним".

Выборы 2024 года имеют ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

"Кавказский узел" публикует материалы о парламентских выборах на странице "Выборы в Грузии-2024".

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