Шесть обвиняемых по делу Toplum TV оставлены под арестом

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Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобы на продление ареста шестерым сотрудникам Toplum TV, обвиненным по делу о контрабанде валюты. Журналист Али Зейналов был подвергнут жестокому обращению в здании суда - его заставили долго ждать заседания, стоя в наручниках, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта в офисе интернет-телевидения Toplum TV прошел обыск. Три сотрудника Toplum TV 1 и три сотрудника Института демократических инициатив 2 заподозрены в контрабанде. В тот же день был задержан председатель правления "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов, а 8 марта - учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, они были отправлены под арест. 3 октября суд в Баку продлил на три месяца арест Иззетли, Гурбанова, Джаббара, Амрахова и Зейналова.

Toplum TV позиционируется как независимая площадка для выражения разных мнений об общественно-политических и социально-экономических событиях. Toplum TV работает с 2016 года, в последние два года проект возглавляет журналистка-расследователь Хадиджа Исмайлова. На президентских выборах в феврале журналисты Toplum TV публиковали материалы о нарушениях и фальсификациях.

Арестованный по делу Toplum TV журналист Али Зейналов 10 октября был подвергнут плохому обращению в здании Бакинского апелляционного суда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Фариз Намазлы.

"Мы подали жалобу на продление срока ареста Али Зейналова, 10 октября состоялось рассмотрение жалобы в БАС. Али доставили в суд в 11.00, при этом слушания были назначены на 12.30. Обычно арестантов заводят в отдельное помещение, где с них снимают наручники, потому что эта комната под строгой охраной.С Али сегодня в суде наручники не сняли. Более того, ему не позволили сесть. Это согласно прецедентным решениям ЕСПЧ квалифицируется как плохое обращение", - сказал Намазлы.

По словам адвоката, Зейналов счел подобное отношение к нему местью за его выступление на предыдущем заседании суда 3 октября, когда ему продлевали срок ареста. "Али считает, что таким способом его решили наказать за его выступление в суде 3 октября. Тогда он сказал, что его арест носит политический характер, и это решение санкционировано высшим руководством страны. К сожалению, апелляционный суд оставил без внимание наше замечание о плохом обращении с Зейналовым, а также наши доводы о необоснованности содержания его под стражей", - сказал адвокат.

Сотрудник БАС подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что жалоба Зейналова отклонена. Комментируя заявление о плохом обращении с ним, но отметил, что за сопровождение арестантов ответственны сотрудники Пенитенциарной службы. Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана "Кавказскому узлу" не удалось.

Также 10 октября Бакинский апелляционный суд отклонил жалобы на продление ареста для еще пяти обвиняемых по делу Toplum TV – Акифа Гурбанова, Рамиля Бабаева, Руслана Иззетли, Илькина Амрахова и Мушфига Джаббарова, сообщили их адвокаты. Продление срока ареста учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли также обжаловано, однако рассмотрение апелляции еще не назначено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Фахраддин Мехтиев. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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