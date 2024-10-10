Жителей Урвани разочаровал ответ властей о строительстве мусоросортировочного комплекса

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Представитель министерства строительства Кабардино-Балкарии сообщил жителям Урвани, что мусоросортировочный комплекс будет построен после того, как пройдут все экспертизы, но другого места для его возведения в республике нет. Сельчан возмутило утверждение властей, что инициативная группа не возражает против строительства.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа было опубликовано видеообращение жителей села Урвань к главе Кабардино-Балкарии. Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения. Заявление властей о низких экологических рисках мусоросортировочного завода они восприняли скептически. Мусорный полигон в Урвани отравляет воздух во всех окрестностях селения, и выступления местных жителей против строительства мусороперерабатывающего завода полностью оправданны, заявили авторы комментариев в социальных сетях. Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело в связи с жалобами жителей села Урвань на работу мусорного полигона и строительство мусороперерабатывающего завода.

В мае сельчане рассказали, что решение о строительстве мусоросортировочного комплекса около села было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Инициативная группа жителей селения Урвань получила письмо за подписью заместителя министра строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики.

В нем говорится о том, что в связи с тем, что Урванский мусорный полигон превысил на 10% проектную мощность, принято решение о строительстве нового мусорного полигона и мусоросортировочного комплекса.

Правительство Кабардино-Балкарии 31 июля 2023 года заключило концессионное соглашение с ООО "Мусоросортировочный завод" о финансировании, создании и эксплуатации мусоросортировочного комплекса в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Отмечается, что под будущий комплекс выделено три земельных участка общей площадью 38,4 гектара , целевое назначение которых - земли промышленности. Расположены они от ближайшего жилого дома в селении Урвань на расстоянии 1,8 километра, тогда как по номам СанПин от 2007 года санитарная зона таких объектов - 500 метров.

При этом замминистра ссылается на постановление главного санитарного врача РФ от 15.08.2007 года №74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин «санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с данными правилами, объекты размещения твердых коммунальных отходов относятся к промышленным объектам и производствам второго класса.

В письме говорится, что "инициативная группа согласилась с данным законом. Возражений не имеет". Далее сообщается, что «проектно-сметная документация разрабатывается в соответствии со всеми нормативными требованиями (ГОСТ, СанПин и т.д.) проведены инженерно-изыскательские работы. Строительство комплекса планируется только после утверждения Главгосэкспертизы и Федеральной экологической экспертизы».

"Иных земельных участков, находящихся в республиканской собственности для строительства мусоросортировочного комплекса не территории КБР не имеется", - подчеркивается в письме.

Члены инициативной группы сообщили «Кавказскому узлу», что были возмущены этим письмом.

"Письмо датировано 28 августа , а мы его получили только сейчас, по видимому, ждали, пока пройдут все главные назначения", - сказала жительница селения Мадина Карданова.

"Мы были на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Он нам сказал, что все под контролем, что ни о каком строительстве пока речи нет, что должна быть проведена экспертиза. Мы спросили, зачем нужна экспертиза, если мы не хотим в принципе такой объект поблизости, какие бы не были результаты этой экспертизы. Ответа на наш вопрос не последовало", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Получив письмо из министерства строительства, инициативная группа, по словам Кардановой, была возмущена и разочарована.

"Для чего нужно было проводить мнимые опросы о согласии и несогласии жителей, разные экспертизы, если в конце концов нам заявляют, что строить мусоросортировочный комплекс больше негде. Сказали бы сразу - смиритесь, все равно построим", - говорит местный житель Адам Шогенов.

Особенно задело жителей Урвани утверждение властей, что инициативная группа согласная на строительство завода

"Что нас особенно удивило, это то, что в письме написано, что инициативная группа не против, хотя это не так. У кого они спрашивали, мы не знаем, но мы против. И все село против. Мы знаем, что такое мусорный полигон и больше такого не хотим", - говорит Мурат Абазов.

Жители села говорят, мусорный полигон, который уже есть поблизости от Урвани на расстоянии 1700 метров от жилых домов, доставляет им значительный дискомфорт, особенно в летнее время, распространяя зловоние.

Как сообщает СПАРК-Интерфакс, учредителем «Мусоросортировочного завода» является АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» Генеральным директором назначен Казиев Алим Ибрагимович. Строительство обойдется более 3 млрд рублей. Основные средства выделит Российский экологический оператор.

Строительство объекта пока не начато.

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