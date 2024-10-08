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04:49, 8 октября 2024

Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Некоторые предпринимаемые меры по ужесточению миграционной политики вызывают разочарование, проблему мигрантов не решить массовыми выдворениями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал "оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 7 октября высказал мнение о мерах по ужесточению миграционной политики. По его мнению, "некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровываю". "Такое чувство, то кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами", - считает он.

По мнению Кадырова, если и менять миграционную политику, то "не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется".

Глава Чечни считает, что проблему мигрантов не решить "массовым выдворением граждан других стран". Более того, он считает, что она возникла "не по вине приезжих людей". "Здесь корень в причине безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы. Вот только не было практически никакого контроля", - написал Кадыров.

Он также отметил, что "разжигая в обществе ненависть к мигрантам", можно только усугубить ситуацию. Следует, как считает Кадыров, "наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере".

"Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное - понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше", - добавил глава Чечни. По его мнению, если сегодняшние мигранты в результате "тотальной травли и чисток" уедут, на их место приедут "другие уже из других государств", и нет гарантии, что будет лучше.

Ранее "Кавказский узел" писал, что власти Азербайджана направили ноту в МИД России в связи с задержанием граждан страны в Чечне. Один из задержанных, Эльхан Ширинов, пожаловался, что его и четырех его земляков, задержанных за нарушение миграционного законодательства, в Чечне подвергают пыткам и принуждают отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. 19 сентября стало известно, что задержанные освобождены. 24 сентября они вернулись в Азербайджан.

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Автор: "Кавказский узел"

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