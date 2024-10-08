Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Некоторые предпринимаемые меры по ужесточению миграционной политики вызывают разочарование, проблему мигрантов не решить массовыми выдворениями, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал "оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 7 октября высказал мнение о мерах по ужесточению миграционной политики. По его мнению, "некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровываю". "Такое чувство, то кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами", - считает он.

По мнению Кадырова, если и менять миграционную политику, то "не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется".

Глава Чечни считает, что проблему мигрантов не решить "массовым выдворением граждан других стран". Более того, он считает, что она возникла "не по вине приезжих людей". "Здесь корень в причине безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы. Вот только не было практически никакого контроля", - написал Кадыров.

Он также отметил, что "разжигая в обществе ненависть к мигрантам", можно только усугубить ситуацию. Следует, как считает Кадыров, "наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере".

"Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное - понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше", - добавил глава Чечни. По его мнению, если сегодняшние мигранты в результате "тотальной травли и чисток" уедут, на их место приедут "другие уже из других государств", и нет гарантии, что будет лучше.

Ранее "Кавказский узел" писал, что власти Азербайджана направили ноту в МИД России в связи с задержанием граждан страны в Чечне. Один из задержанных, Эльхан Ширинов, пожаловался, что его и четырех его земляков, задержанных за нарушение миграционного законодательства, в Чечне подвергают пыткам и принуждают отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. 19 сентября стало известно, что задержанные освобождены. 24 сентября они вернулись в Азербайджан.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.