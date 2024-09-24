24 сентября 2024, 22:45

Пять граждан Азербайджана вернулись домой после задержания в Чечне

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Задержанные в Чечне граждане Азербайджана были освобождены и возвращены на родину через сухопутную границу с Россией, сообщил родственник одного из них. Освобождение азербайджанских граждан стало результатом дипломатических усилий, отметили в МИД страны.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана направили ноту в МИД России в связи с задержанием граждан страны в Чечне. Один из задержанных, Эльхан Ширинов, пожаловался, что его и четырех его земляков, задержанных за нарушение миграционного законодательства, в Чечне подвергают пыткам и принуждают отправиться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. 19 сентября стало известно, что задержанные освобождены и в скором времени все пятеро вернутся на родину, рассказал отец одного из задержанных.

Задержание в Чечне пятерых граждан Азербайджана с целью отправки в зону специальной военной операции (СВО) на Украине – это первый подобный случай с начала СВО, ранее отметил председатель общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив" Азер Аллахверанов.

Задержанные в Чечне граждане Азербайджана вернулись в свою страну 21 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отец одного из них Нихада Рзаева – Тапдыг Рзаев.

"Мой сын Нихад, брат и двоюродный брат моей супруги Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов, еще двое азербайджанцев благополучно вернулись 21 сентября. Мы ожидали, что их отправят авиарейсом из Грозного, но их привезли на машинах к границе с Азербайджаном и там передали нашим. Оттуда Нихада, Эльхана и Вугара отправили сюда, в наше село Алибейли Товузского района. Сейчас все они дома", - рассказал мужчина.

По его словам, "с ними сейчас все в порядке, к врачам обращаться нет необходимости".

При этом он отказался обеспечить связь с сыном и предоставить контакты родственников. "Они сейчас отдыхают. Что было, то прошло, какой смысл сейчас ворошить прошлое?. Главное вернулись живыми и здоровыми", - заметил Тапдыг Рзаев.

В МИД Азербайджана отметили, что возвращение граждан стало возможным в результате предпринятых дипломатических усилий. "Как только поступила информация о задержании граждан, незамедлительно была направлена нота в министерство иностранных дел Российской Федерации с целью возвращения их в нашу страну. Были проведены переговоры с МИД России и другими соответствующими органами РФ. Был обеспечен телефонный разговор посольства Азербайджана с задержанными гражданами. В результате предпринятых шагов 21 сентября было обеспечено возвращение наших граждан в Азербайджан сухопутным путем через пункт пересечения государственной границы с Российской Федерацией”, - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МИД Азербайджана. 

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Примечание:

"Слова Алаудинова о конфликте в Анапе показали реакцию властей Чечни на ксенофобию", "Полиция отчиталась о раздаче повесток в Ростовской области", "Силовики в Волгоградской области отчитались об отправке на Украину контрактников из числа мигрантов".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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