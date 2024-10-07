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04:47, 7 октября 2024

Жалобы жителей Каменска-Шахтинского на условия в детской больнице привлекли внимание Бастрыкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Детская больница в Каменске-Шахтинском находится в ужасном состоянии, стены покрыты плесенью, в палатах бегают тараканы, пожаловались местные жители. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал проверить жалобы.

Жители города Каменск-Шахтинский в Ростовской области пожаловались на состояние местной детской больницы. По словам горожан, больница находится в ужасном состоянии, стены покрыты плесень и грибком, а в палатах бегают тараканы. "Угораздило туда попасть прошлой осенью, это был ужас, тараканов была тьма, они просто бегали по кроватям с детьми, не спали почти 5 суток", - написала 6 октября в комментариях в телеграм-канале Don Mash Елена.

"Больница эта уже много лет ждет капремонта, лет 10 назад лежали с сыном несколько раз, была разруха, но без ползучих", - отметила Елизавета Игоревна.

Аналогичные комментарии о медучреждении оставили и пользователи телеграм-канала "Подслушано Каменск-Шахтинский". "После ковида там лежала в инфекции на первом этаже - там даже ванны не закреплены были - я чуть с ней на бок не улетела. Тараканы везде были, а это, простите, больше двух лет уже", - поделилась Женечка(Арчибальд).

"Лежал там с ребенком! Ночи не спал, стерег ребенка, чтобы в нос, в рот, в уши не залезли! Ночью их там миллионы", - рассказал Р.

При этом руководство больницы обвиняет пациентов в преувеличении. Оно подтверждает, что зданию необходим капитальный ремонт, его должны сделать до конца года, но неизвестно, выделены ли на это деньги.

Жалобами жителей Каменска-Шахтинского заинтересовался глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. По его поручению организована процессуальная проверка, ее ход находится на контроле руководство СУ СК России по Ростовской области, пишет 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Каменска-Шахтинского обратились к президенту России Владимиру Путину и губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой не закрывать онкологический диспансер в городе.

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Автор: "Кавказский узел"

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