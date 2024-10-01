Магомед Алханов. Кадр видео koekto1984 https://www.youtube.com/watch?v=TDPXQIAc8fI

01 октября 2024, 01:02

Неделя с 23 по 29 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 23 по 29 сентября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Судебная хроника

Южный окружной военный суд вынес приговор Магомеду Алханову, признав его виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, подстрекательстве должностного лица к превышению полномочий и побеге из-под стражи. Согласно версии обвинения, Алханов в 2000 году, будучи несовершеннолетним, участвовал в нападении боевиков под руководством Басаева и Хаттаба на российских военных в районе села Улус-Керт Шатойского района.

Защита Алханова заявляла, что он не участвовал в боевых действиях: на его теле нет никаких шрамов, которые должны были появиться в результате ранений, а Басаев, по сведениям источников адвоката, "никогда бы не взял несовершеннолетнего" в бой. Обвинение ссылалось на показания военного, предположительно, снайпера, который спустя 20 лет якобы опознал Алханова.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

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Примечание:

"За неделю с 16 по 22 сентября жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано", "Неделя с 9 по 15 сентября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе", "За неделю со 2 по 8 сентября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе один человек убит и один ранен".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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