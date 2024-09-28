Бывший премьер Кабардино-Балкарии дал показания в пользу Карданова

28 сентября 2024, 17:03

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База отдыха "Баксан" была продана спортсменам по инициативе главы Кабардино-Балкарии, заявил бывший премьер-министр республики Хусейн Чеченов на заседании суда по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении базы.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года Пятый кассационный суд направил дело бывшего руководителя Кабардино-Балкарской топливной компании (КБТК) Валерия Карданова на рассмотрение в Ставропольский край, согласившись с доводами прокурора о том, что Карданов может оказать влияние на суд. Защита отметила, что перенос процесса необоснован и существенно ограничит возможность вызова свидетелей.

По версии обвинения, незадолго до увольнения с должности главы КБТК – дочерней компании ОАО "Роснефть" - Валерий Карданов оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Между тем база в 2000 году была передана спортсменам республики по указанию бывшего главы региона Валерия Кокова, что полностью подтвердилось в суде. КБТК претендует на базу, утверждая, что на ее реконструкцию и ремонт были затрачены средства компании, однако подтверждающие документы представить отказалась. С чем связано преследование Карданова, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Карданова: нефть и власти в Кабардино-Балкарии".

В Ессентукском горсуде на заседании по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении у КБТК базы отдыха «Баксан», был допрошен в качестве свидетеля бывший премьер-министр Кабардино-Балкарии Хусейн Чеченов, сообщило 27 сентября издание "Газета Юга".

Свидетель в суде подтвердил позицию защиты о том, что база «Баксан» с подачи Валерия Кокова была продана спортивному сообществу республики "в лице чемпиона по борьбе Исхака Бозиева", говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Где-то на очередной встрече говорит: «Я решил отдать эту базу спортивному сообществу нашему»

"Мы устроили шумное шоу – собрали всех спортсменов, всех чемпионов по боевым искусствам, приехали из федерации борьбы, журналисты. Собрались в колонном зале у нас в доме правительства. И вот на этом шоу, видимо, под эмоцией, что вот такой наплыв молодежи, президент республики Коков, выступая, сказал: «Что еще я могу для вас сделать, чтобы вас поддержать?» А там был дворец спорта в Нальчике построен уже нами. Общее желание было, что для олимпийского резерва в горной зоне сделать такую базу. И говорит: «Я вам этот вопрос решу...». Где-то на очередной встрече говорит: «Я решил отдать эту базу спортивному сообществу нашему»", - сказал в суде Чеченов.

По его словам, Кокова поддержали "очень серьезные предприниматели и выходцы из республики в Москве". "Он эти деньги собрал... И он определил человека по фамилии Бозиев… И на одном из заседаний он передал деньги спортсменам – они будут оформлять базу по их предложению на этого чемпиона России, Бозиева. С этого момента, в принципе, меня этот вопрос не интересовал", - рассказал бывший премьер.

Он подчеркнул, что свидетельствует "со знанием дела как участник, присутствовавший при этих разговорах", о том, что "продажа состоялась под давлением" главы республики. "Эта база была передана на небюджетные деньги – хочу это подчеркнуть... Ни единого рубля ни правительство, ни «Каббалкнефтепродукт» […] к его восстановлению не имели", - заявил Хусейн Чеченов.

По его словам, Исхак Бозиев как представитель покупателя "был по национальной принадлежности приемлем для этого ущелья, где люди очень болезненно воспринимают захват земель". "А тогда захваты и шли – под теми или иными лозунгами и флагами федеральных структур... И все это – большие куски... База «Баксан» имеет территорию достаточно внушительную, если я не ошибаюсь – больше двух гектар. Для Приэльбрусья это очень большая территория. Если ее взял бы кто-то другой... То есть момент был тонкий. Он предлагал местного жителя, который не вызвал таких дискуссий", - процитировало свидетеля издание.

Напомним, в феврале 2022 года Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом гособвинитель отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму в 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан").

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, после чего Нальчикский горсуд полностью оправдал Карданова, не найдя в его действиях состава преступления. Однако этот приговор также был отменен Верховным судом республики, и дело направлено на новое рассмотрение.

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