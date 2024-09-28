Валерий Карданов. Фото пресс-службы ОАО "Роснефть-КБТК"

28 сентября 2024, 17:03

Бывший премьер Кабардино-Балкарии дал показания в пользу Карданова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

База отдыха "Баксан" была продана спортсменам по инициативе главы Кабардино-Балкарии, заявил бывший премьер-министр республики Хусейн Чеченов на заседании суда по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении базы.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года Пятый кассационный суд направил дело бывшего руководителя Кабардино-Балкарской топливной компании (КБТК) Валерия Карданова на рассмотрение в Ставропольский край, согласившись с доводами прокурора о том, что Карданов может оказать влияние на суд. Защита отметила, что перенос процесса необоснован и существенно ограничит возможность вызова свидетелей.

По версии обвинения, незадолго до увольнения с должности главы КБТК – дочерней компании ОАО "Роснефть" - Валерий Карданов оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Между тем база в 2000 году была передана спортсменам республики по указанию бывшего главы региона Валерия Кокова, что полностью подтвердилось в суде. КБТК претендует на базу, утверждая, что на ее реконструкцию и ремонт были затрачены средства компании, однако подтверждающие документы представить отказалась. С чем связано преследование Карданова, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Карданова: нефть и власти в Кабардино-Балкарии".

В Ессентукском горсуде на заседании по делу Валерия Карданова, обвиняемого в хищении у КБТК базы отдыха «Баксан», был допрошен в качестве свидетеля бывший премьер-министр Кабардино-Балкарии Хусейн Чеченов, сообщило 27 сентября издание "Газета Юга".

Свидетель в суде подтвердил позицию защиты о том, что база «Баксан» с подачи Валерия Кокова была продана спортивному сообществу республики "в лице чемпиона по борьбе Исхака Бозиева", говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Где-то на очередной встрече говорит: «Я решил отдать эту базу спортивному сообществу нашему»

"Мы устроили шумное шоу – собрали всех спортсменов, всех чемпионов по боевым искусствам, приехали из федерации борьбы, журналисты. Собрались в колонном зале у нас в доме правительства. И вот на этом шоу, видимо, под эмоцией, что вот такой наплыв молодежи, президент республики Коков, выступая, сказал: «Что еще я могу для вас сделать, чтобы вас поддержать?» А там был дворец спорта в Нальчике построен уже нами. Общее желание было, что для олимпийского резерва в горной зоне сделать такую базу. И говорит: «Я вам этот вопрос решу...». Где-то на очередной встрече говорит: «Я решил отдать эту базу спортивному сообществу нашему»", - сказал в суде Чеченов.

По его словам, Кокова поддержали "очень серьезные предприниматели и выходцы из республики в Москве". "Он эти деньги собрал... И он определил человека по фамилии Бозиев… И на одном из заседаний он передал деньги спортсменам – они будут оформлять базу по их предложению на этого чемпиона России, Бозиева. С этого момента, в принципе, меня этот вопрос не интересовал", - рассказал бывший премьер.

Он подчеркнул, что свидетельствует "со знанием дела как участник, присутствовавший при этих разговорах", о том, что "продажа состоялась под давлением" главы республики. "Эта база была передана на небюджетные деньги – хочу это подчеркнуть... Ни единого рубля ни правительство, ни «Каббалкнефтепродукт» […] к его восстановлению не имели", - заявил Хусейн Чеченов.

По его словам, Исхак Бозиев как представитель покупателя "был по национальной принадлежности приемлем для этого ущелья, где люди очень болезненно воспринимают захват земель". "А тогда захваты и шли – под теми или иными лозунгами и флагами федеральных структур... И все это – большие куски... База «Баксан» имеет территорию достаточно внушительную, если я не ошибаюсь – больше двух гектар. Для Приэльбрусья это очень большая территория. Если ее взял бы кто-то другой... То есть момент был тонкий. Он предлагал местного жителя, который не вызвал таких дискуссий", - процитировало свидетеля издание.

Напомним, в феврале 2022 года Нальчикский горсуд приговорил Карданова к четырем годам лишения свободы, признав виновным в использовании полномочий руководителя вопреки законным интересам организации. При этом гособвинитель отказался от обвинения Карданова в хищении 45 миллионов рублей, а представитель ОАО "Роснефть" - от иска на сумму в 157 миллионов рублей (стоимости базы "Баксан").

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение, после чего Нальчикский горсуд полностью оправдал Карданова, не найдя в его действиях состава преступления. Однако этот приговор также был отменен Верховным судом республики, и дело направлено на новое рассмотрение.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Защита Валерия Карданова добилась отвода судьи", "Карданов заявил о нарушении сроков рассмотрения его дела", "ЕСПЧ признал незаконным содержание Карданова под стражей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 сентября 2024, 16:05

28 сентября 2024, 15:06

28 сентября 2024, 14:08

28 сентября 2024, 13:09

28 сентября 2024, 12:11

  • Число погибших при взрыве в Дагестане выросло до 12

    Тело еще одного погибшего найдено под завалами на месте взрыва на автозаправке в Дагестане, общее число погибших выросло до 12, сообщили спасатели. К лечению раненых привлечены врачи федеральных медцентров, отчитался Минздрав.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи