Ереванские власти одобрили стройку близ химического центра

27 сентября 2024, 01:22

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Мэрия Еревана не нашла нарушений в строительстве жилого комплекса близ химического центра, заявили на акции протеста ученые, которые третий год добиваются остановки стройки.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября сотрудники Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии Академии наук перекрыли улицу Азатутян в Ереване, протестуя против строительства жилого комплекса рядом с центром. Суд постановил приостановить строительные работы, но застройщик игнорирует это решение, заявили они, обвинив власти в бездействии. Полицейские убедили протестующих разблокировать проезжую часть, а мэрия на следующий день сообщила, что работы приостановлены.

В феврале 2022 года сотрудники центра заявили, что строительство жилого комплекса нарушит работу дорогостоящих чувствительных приборов научного центра, а владельцы квартир столкнутся с проблемой неприятных химических запахов. Земельный участок куплен с соблюдением закона, сообщил тогда представитель застройщика.

Сотрудники Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии Национальной Академии наук Армении 26 сентября провели акцию протеста у мэрии Еревана, требуя прекратить строительство жилого комплекса рядом с центром, передает корреспондент "Кавказского узла".

По оценке организаторов, в акции приняли участие около 50 человек. Участники акции обвинили столичные власти в покровительстве строительству с нарушениями и потребовали встречи со столичным мэром Тиграном Авиняном.

"С молчаливого согласия столичных властей идет незаконное строительство. Оно должно быть приостановлено, но этого не происходит. С каждым днем работа в центре становится невыносимой – пыль, шум", - заявил журналистам в ходе акции замдиректора центра по научной части Роберт Акопян. Решение суда о приостановке строительства игнорируется, а мэрия Еревана, в свою очередь, ничего не предпринимает, напомнил ученый.

С химиками встретился глава юридического управления мэрии Еревана Тарон Маргарян, однако ученые остались недовольны итогами этой встречи. "В мэрии не согласны, что застройка идет с нарушениями. Можно сказать, что столичные власти покровительствуют строительству", - сказал Акопян после встречи.

По его словам, персонал химического центра продолжит акции протеста у зданий Генпрокуратуры и Минобразования. "Необходимо привлечь внимание к проблеме", - сказал замдиректора химического центра.

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