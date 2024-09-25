Контрактник из Кабардино-Балкарии приговорен к условному сроку за неявку на службу

25 сентября 2024, 15:39

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Военный суд в Нальчике приговорил контрактника Алихана Султыгова, который отсутствовал в части менее месяца, к году условно. Султыгов объяснил свое отсутствие необходимостью ухода за больным отцом, суд не счел это уважительной причиной.

Как писал "Кавказский узел", после объявления мобилизации в Уголовный кодекс России были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Контрактник Алихан Султыгов не явился на службу в часть, получил условный срок за неявку на службу, следует из приговора Нальчикского гарнизонного военного суда.

Султыгов признал вину, заявив при этом, что не явился в часть и отсутствовал на службе, так как хотел помочь матери и брату в уходе за госпитализированным отцом-инвалидом. После выписки отца из больницы контрактник добровольно явился в часть. Ему была вменена часть 3.1 статьи 337 УК РФ, что означает отсутствие на службе от 10 дней до месяца. Суд не счел объяснения Султыгова уважительной причиной для отсутствия на службе и приговорил его к году условно.

Часть 3.1 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

"Кавказский узел" также писал, что житель Кабардино-Балкарии Аскер Кочкаров признан виновным в двух случаях самовольного оставления части и приговорен к пяти с половиной годам заключения.

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