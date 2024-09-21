Суд вынес мягкий приговор участнику СВО из Владикавказа за убийство

21 сентября 2024, 10:49

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Суд приговорил к одному году и шести месяцам заключения участника специальной военной операции из Владикавказа Аслана Саламова, признав его виновным в убийстве своего знакомого.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года знакомый военнослужащего-контрактника из Владикавказа Аслана Саламова пригласил его к себе домой. По словам Саламова, знакомый на него напал и стал его избивать. Некоторые свидетели утверждают, что слышали крики и шум борьбы, другие свидетели это отрицают. По версии следствия, Саламов нанес знакомому удар ножом по горлу, а затем скрылся на машине, так как его преследовали родственники знакомого, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Южного окружного военного суда.

Владикавказский гарнизонный суд счел смягчающими обстоятельствами участие Саламова в специальной военной операции (СВО) на Украине, наличие у него медали Жукова и положительную характеристику командования и приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Суд признал Саламова виновным в убийстве, совершенном с превышением пределов самообороны.

Семья убитого обжаловала приговор с требованием его ужесточить. Южный окружной военный суд оставил приговор без изменений.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. В частности, 15 октября 2023 года Военный суд в Махачкале приговорил к семи годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Мусу Мусаева, признав его виновным по делу о незаконной торговле оружием.

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