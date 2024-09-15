15 сентября 2024, 05:31

Пилот Ferrari выиграл квалификацию бакинского этапа "Формулы 1"

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Квалификацию бакинского этапа чемпионата "Формулы 1" выиграл в четвертый раз подряд пилот команды Ferrari Шарль Леклер.

Как писал "Кавказский узел", впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. В 2023 году победителем азербайджанского этапа гонки стал пилот команды Red Bull Серхио Перес. 10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выдаче виз гостям этапа "Формулы-1" в Баку непосредственно в международных аэропортах.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса этап гонок в Баку сначала перенесли, а затем отменили. В 2021 году гонки прошли без зрителей в связи с ограничениями из-за коронавируса.

14 сентября в Баку завершилась квалификация Гран-при Азербайджана. Победителем квалификации стал пилот Ferrari Шарль Леклер, показавший время 1:41.365. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана в четвертый раз подряд, сообщает Oxu.az.

Вторым стал новичок из команды McLaren Оскар Пиастри с результатом 1:41.686, третье место досталось второму пилоту Ferrari Карлосу Сайнсу с результатом 1:41.805.

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

Про критическое отношение бакинцев к проведению гонок "Формулы-1" рассказал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Конечно, центральные улицы закрыты для транспорта, так как соревнования проходят на городских центральных дорогах. И, конечно, сеть полна руганью бакинцев в адрес организаторов международных соревнований. Редко кто им возражает, говоря, что "Формула" в Баку это красиво и праздник, надо продолжать", - написал он в посте "Азербайджанская традиция хаять все. Сегодня ругаем "Формулу".

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Примечание:

"Азербайджанский Гран-при "Формулы-1" собрал почти 30 тысяч зрителей", "Этап "Формулы-1" 2018 года в Сочи перенесен на сентябрь", "Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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