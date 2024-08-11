Алиев упростил выдачу виз для гостей азербайджанского этапа "Формулы-1"

11 августа 2024, 03:53

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выдаче виз гостям этапа "Формулы-1" в Баку непосредственного в международных аэропортах.

Как писал "Кавказский узел", впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. В 2023 году победителем азербайджанского этапа гонки стал пилот команды Red Bull Серхио Перес.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса этап гонок в Баку сначала перенесли, а затем отменили. В 2021 году гонки прошли без зрителей в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 августа подписал распоряжение об упрощении выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства, которые приехали в страну в связи с соревнованиями "Формула-1", пишет Oxu.az.

В соответствии с распоряжением, упомянутые лица, которые приехали в Баку по случаю гонок в период с 15 августа по 30 сентября текущего года, могут получить визу непосредственно в международных аэропортах Азербайджана. Для этого они должны предоставить один из трех документов - карту, которая подтверждает прохождение аккредитации по правилам Formula One Management Limited или Международной автомобильной федерации, или иной документ, который подтверждает прохождение аккредитации; карту, подтверждающую прохождение аккредитации в операционной компании "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit); билет на соревнования или документ, подтверждающий приобретение билета.

Баку примет Гран-При Азербайджана 13-15 сентября. Гонка состоится в восьмой раз, говорится в официальном сообщении на сайте Baku City Circuit.

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

Про критическое отношение бакинцев к проведению гонок "Формулы-1" рассказал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Конечно, центральные улицы закрыты для транспорта, так как соревнование проходит на городских центральных дорогах. И, конечно, сеть полна руганью бакинцев в адрес организаторов международных соревнований. Редко кто им возражает, говоря, что "Формула" в Баку это красиво и праздник, надо продолжать", - написал он в посте "Азербайджанская традиция хаять все. Сегодня ругаем "Формулу".

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