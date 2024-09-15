Военный погиб в Азербайджане

15 сентября 2024, 01:39

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В одной из воинских частей Азербайджана из-за огнестрельного ранения погиб военнослужащий Нурбала Багиров, сообщила военная прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", среди азербайджанских силовиков регулярно происходят небоевые потери. 31 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что во время купания в термальных источниках умерли четверо военных. По предварительным данным, причина смерти - отравление.

Стало известно о смерти военнослужащего воинской части министерства обороны Азербайджана Нурбалы Багирова. По данным Шамкирской военной прокуратуры, он умер в результате выстрела из огнестрельного оружия, пишет 13 сентября Oxu.az.

Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана.

Нурбала Багиров родился в 2005 году в селе Ситалчай Хызинского района, в июле был призван в армию, служил в Кельбаджарском районе.

Как писал "Кавказский узел", Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал данные о потерях азербайджанских военнослужащих за первые шесть месяцев 2024 года. Согласно отчету, безвозвратные потери азербайджанской армии и других силовых ведомств составили 19 военнослужащих, 17 из них умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в сентябре 2023 года во время антитеррористической операции в Карабахе. Среди небоевых потерь пять случаев гибели военнослужащих произошли в автомобильных авариях, четыре – от несчастных случаев, три человека умерли от болезней, трое совершили самоубийства, один военный умер в результате "незаконного действия", еще один - по неизвестным причинам.