Военная прокуратура Азербайджана. Фото: report.az https://report.az/ru/proisshestviya/kolichestvo-zayavlenij-i-zhalob-v-voennuyu-prokuraturu-sokratilos-na-6-7-procenta/

31 июля 2024, 15:32

Четверо азербайджанских военных умерли от отравления

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Во время купания в термальных источниках умерли четверо военных, сообщили в Минобороны Азербайджана. Предположительной причиной в ведомстве назвали отравление.

Четверо военнослужащих азербайджанской армии умерли 30 июля во время купания в сернистых термальных источниках в Лачинском районе в свободное от службы время. Причиной смерти предположительно стало отравление, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службы минобороны Азербайджана.

В ведомстве назвали имена умерших: капитан Эмналиев Асиф Гахраман оглу, прапорщик Джабраилов Фарид Фамиль оглу, сержанты сверхсрочной службы Самедов Турал Машаллах оглу и Шахмарлы Эмина Октая оглы.

Военная прокуратура республики сообщила, что в связи со смертью военных начато расследование уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал данные о потерях азербайджанских военнослужащих за первые шесть месяцев 2024 года. Согласно отчету, безвозвратные потери азербайджанской армии и других силовых ведомств составили 19 военнослужащих, 17 из них умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в сентябре 2023 года во время антитеррористической операции в Карабахе. Среди небоевых потерь пять случаев гибели военнослужащих произошли в автомобильных авариях, четыре – от несчастных случаев, три человека умерли от болезней, трое совершили самоубийства, один военный умер в результате "незаконного действия", еще один - по неизвестным причинам.

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Примечание:

"Военная прокуратура сообщила о суициде солдата в Азербайджане", "Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 июля 2024, 16:28

  • Активисты оценили перспективы запрета религиозной одежды в Кабардино-Балкарии

    В Кабардино-Балкарии в последние годы стало больше людей, которые носят религиозную одежду, указали активисты и религиозные деятели, комментируя озвученную представителем мечети в Нальчике рекомендацию снимать никабы в образовательных учреждениях. Ограничения на ношение религиозной одежды могут вызвать негативную реакцию в обществе, в том числе может произойти отказ части людей от использования мусульманской одежды, предположили они.

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