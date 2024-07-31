Четверо азербайджанских военных умерли от отравления

31 июля 2024, 15:32

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Во время купания в термальных источниках умерли четверо военных, сообщили в Минобороны Азербайджана. Предположительной причиной в ведомстве назвали отравление.

Четверо военнослужащих азербайджанской армии умерли 30 июля во время купания в сернистых термальных источниках в Лачинском районе в свободное от службы время. Причиной смерти предположительно стало отравление, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службы минобороны Азербайджана.

В ведомстве назвали имена умерших: капитан Эмналиев Асиф Гахраман оглу, прапорщик Джабраилов Фарид Фамиль оглу, сержанты сверхсрочной службы Самедов Турал Машаллах оглу и Шахмарлы Эмина Октая оглы.

Военная прокуратура республики сообщила, что в связи со смертью военных начато расследование уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал данные о потерях азербайджанских военнослужащих за первые шесть месяцев 2024 года. Согласно отчету, безвозвратные потери азербайджанской армии и других силовых ведомств составили 19 военнослужащих, 17 из них умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в сентябре 2023 года во время антитеррористической операции в Карабахе. Среди небоевых потерь пять случаев гибели военнослужащих произошли в автомобильных авариях, четыре – от несчастных случаев, три человека умерли от болезней, трое совершили самоубийства, один военный умер в результате "незаконного действия", еще один - по неизвестным причинам.