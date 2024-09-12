Аналитики объяснили решение властей Грузии финансировать организации-иноагенты

12 сентября 2024, 17:07

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Правительство Грузии объявило о финансировании деятельности неправительственных организаций, зарегистрированных в реестре иноагентов, власти пообещали финансирование, дважды превышающее иностранное. Деньги получат лояльные властям неправительственные организации для поддержки политики правящей партии, предположили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" писал, что несколько НПО отказались регистрироваться в реестре иноагентов, а благотворительный фонд "Революция добра", помогавший малоимущим семьям в Грузии, объявил о прекращении деятельности, решив отказаться от регистрации в реестре иноагентов. Неправительственная организация Animal Project заявила о прекращении работы из-за закона о прозрачности иностранного влияния.

Власти намерены начать финансировать из государственного бюджета неправительственные организации, зарегистрированные в реестре, созданном в соответствии с законом «О прозрачности иностранного влияния». Финансирование будет в два раза превышать гранты, которые они получали от иностранных доноров. Сами же НПО будут подотчетны грузинскому народу и работать в интересах государства.

"Что касается свободной деятельности организаций, то главной гарантией этого будет прозрачность <…> деятельность неправительственных организаций, которая будет финансироваться из государственного бюджета, будет прозрачной от начала до конца… В условиях прозрачности общественность будет наблюдать, насколько хорошо финансируются неправительственные организации и насколько национальные интересы реализуются этими организациями", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, слова которого приведены в сообщении пресс-службы правительства, направленного «Кавказскому узлу».

По его словам, до этого НПО, получающие иностранные гранты, работали непрозрачно и фактически они вели политическую деятельность. В связи с этим их работа будет вестись свободно и по программам, представляющих интересы страны. Финансирование проектов начнется с января 2025 года.

Грузинские эксперты, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», обратили внимание, что с государственным финансированием НПО власти получат возможность их контролировать и будут использовать в пропаганде и агитации.

"Будет оказываться давление на НПО и их деятельность – станут финансировать проекты, приемлемые для властей, и они составят конкуренцию тем, кто получает средства от иностранных доноров. Организации, получающие средства из иностранных источников, они, в первую очередь, критикуют власти. Из средств фонда они будут вести агитацию и пропаганду в пользу властей", - сказал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

По его словам, во многих демократических странах правительство финансирует много НПО с целью получения справедливой критики, не вмешиваясь в их деятельность, так она направлена на развитие демократического общества. Однако в авторитарных государствах НПО финансируются с целью агитации и пропаганды.

Читадзе предполагает, что власти будут предлагать НПО разработать проект и под него объявлять конкурс, в котором он победит. При этом в реестре зарегистрируются только НПО, лояльные к власти, другие откажутся от регистрации, чтобы не потерять свой авторитет.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили назвал "возмутительным" принуждение НПО "наговаривать на себя и соглашаться с тем, что они агенты иностранного влияния", чтобы получать финансирование.

"Это будет применяться для финансирования государством организованных негосударственных организаций (ГОНГО), организаций, выполняющих волю правительства – действующей власти. В таком государстве, как Грузия, видим какого типа вида демократия уже построена, безусловно эти деньги будут применяться в первую очередь финансирование организаций, поддерживающих действующую власть", - сказал он.

По его словам, "Грузинский фонд стратегических и международных исследований" отказался от регистрации в реестре, но власти имеют право зарегистрировать НПО принудительно.

Один из основателей "Грузинского центра стратегического анализа", бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в России Валерий Чечелашвили счел инициативу властей «пряником после кнута».

Ему непонятно, по какому принципу станут финансировать НПО – тех, которые зарегистрировались добровольно или тех, кого зарегистрировали принудительно тоже. "Грузинская мечта" принимает противоречивые решения, заметны какие-то метания из стороны в сторону, по всем вопросам, что указывает на то, что "в преддверии выборов в большой уверенности у правящей партии нет", указал он. "Если бы власти приняли это решение без этого закона, то было бы гораздо лучше. Механизм финансирования, критерии, а я сомневаюсь, что они будут прозрачные. Скорее всего, эти средства будут предоставлены лояльным к «Грузинской мечте» НПО", - сказал он.

По мнению Чечелашвили, власти станут контролировать НПО, будут объявлять гранты в соответствии с своими предпочтениями. Например, считают, что у них должна быть полная монополия на рассмотрение вопросов безопасности, внешней политики, регионального сотрудничества - в этой области, наверное, не будут не объявлять гранты, если объявят, то используют для обеспечения поддержки политики, которую проводят.

"Обсуждение этого вопроса имеет смысл после 26 октября – дня парламентских выборов – этот день покажет, в какой Грузии мы будем жить. В случае победы на выборах оппозиции этот вопрос потеряет смысл. Если "Грузинская мечта" сохранит власть, то мы окажемся совершенно в другой стране, где все инструменты и все возможности будут в ее распоряжении и на этом фоне гранты - самое меньшее что будет иметь значение", - сказал Чечелашвили.

Он сообщил, что "Грузинский центр стратегического анализа" также не прошел регистрацию в реестре, считая ее унизительной процедурой. "Я сам 30 лет занимался тем, что защищал интересы собственного государства на внешней арене. Дважды был избран, меня никто не назначал, генеральным секретарем Организации черноморского экономического сотрудничества и Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). Я всем этим занимался, когда эти ребята (находящиеся у власти), наверное, ходили в детский сад. Принимать обвинения из их рук в том, что я - проводник интересов иностранного государства, это более чем унизительно", - заключил Чечелашвили.

15 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах из-за его несоответствия Конституции. Аналогичные иски подали 121 общественная организация, представители оппозиции, а также журналисты. 9 августа Конституционный суд Грузии начал рассмотрение исков 122 истцов, в том числе президента Саломе Зурабишвили, депутатов парламента, активистов и журналистов, которые потребовали признать неконституционным закон "О прозрачности иностранного влияния". 30 августа возобновил рассмотрение исков и вызвал на заседание представителя Минюста. В реестре иноагентов числятся 233 из примерно 30 тысяч организаций, заявила замминистра юстиции Грузии. С 1 августа грузинские неправительственные организации, получающие из иностранных источников от 20% своего бюджета, обязаны зарегистрироваться в реестре иноагентов. В случае отказа от регистрации им грозит штраф в 25 тысяч лари (около 9,2 тысячи долларов) и принудительная регистрация.

Напомним, 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

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