Правозащитники призвали расследовать задержание журналистки в Азербайджане

11 сентября 2024, 11:20

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Властям Азербайджана следует найти и наказать виновных в препонах журналистской работе Шахлы Керим, которая была задержана во время освещения протестной акции, заявил Комитет защиты журналистов. После задержания силовики не вернули микрофон, рассказала Керим.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября в Нефтчале кандидат в депутаты Вафа Наги была задержани во время одиночной акции протеста против результатов парламентских выборов в Нефтчалинском округе. Вместе с Наги силовики задержали ее доверенное лицо Сеймура Аббаса и журналистку Шахлу Керим, которая брала интервью у Наги. Спустя несколько часов их доставили в Баку, после чего отпустили. Шахла Керим заявила, что силовики таким образом сорвали ее журналистскую работу.

1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент, по итогам которых правящая партия "Ени Азербайджан" получила 68 из 125 мест в парламенте. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования. Независимый кандидат Вафа Наги заявила, что в округе "повсеместно проводились фальсификации", в том числе с нарушениями велся подсчет голосов.

Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание Шахлы Керим и ее принудительное удаление с места выполнения профессиональных обязанностей, а также призвал к скорейшему расследованию инцидента. Азербайджанские власти должны быстро найти и привлечь к ответственности виновных в задержании Керим и обеспечить возвращение ей журналистской техники, говорится в заявлении организации, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

"Журналистку Шахлу Керим насильно вывезли за сотни километров от места выполнения ею профессиональной работы, чтобы помешать ей освещать выборы и связанные с ними протесты, и это еще один пример преследования СМИ и беззакония в отношении медиа в Азербайджане", - приводятся в заявлении слова координатора программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид.

Керим, будучи внештатным журналистом нескольких независимых новостных агентств, освещала протестную акцию Вафы Наги (Нагиевой). Она рассказала КЗЖ, что при задержании неоднократно представлялась журналисткой, однако это было проигнорировано мужчинами, которые, по ее мнению, были сотрудниками правоохранительных органов, поскольку полиция в форме на месте происшествия не вмешалась.

По словам журналистки, мужчины ей заявили, что выполняют «приказ», и им, вероятно, поступали указания о дальнейших действиях. Как сообщила Керим Комитету защиты журналистов, примерно через четыре часа задержанных высадили на окраине Баку и вернули им телефоны, однако микрофон Керим не вернули.

В сентябре 2022 года произошел схожий инцидент, когда полиция Баку задержала журналистку Севиндж Садыгову и жену заключенного журналиста Полада Асланова, и отпустила их, вывезя за город, напомнил КЗЖ.

"Азербайджанские журналисты, освещавшие выборы, сообщали о том, что их силой выгоняли с избирательных участков, что их камеры били сотрудники избирательных комиссий, а мобильные телефоны отбирали лица, предположительно совершавшие фальсификацию выборов. Продолжающиеся репрессии против прессы привели к тому, что 13 независимых журналистов [за последний год] были обвинены в крупных экономических преступлениях, что лишило независимые СМИ возможности адекватно освещать выборы", - отмечается в сообщении КЗЖ.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Комитет направил электронное письмо в МВД Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответа пока не получил, говорится в заявлении КЗЖ.

Жалобы будут поданы как в полицию, так и в прокуратуру

Сама Шахла Керим сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что еще не подала официальную жалобу в связи с инцидентом. «В ближайшие дни после консультаций с адвокатом и с ее помощью я подам жалобу. Очевидно, жалобы будут поданы как в полицию, так и в прокуратуру. Если не будет эффективного расследования, мы обжалуем действие или бездействие правоохранителей в суде», - сказала Керим.

Она отметила, что задержавшие ее люди обыскивали сумку. «Когда нас задержали, у нас отобрали телефоны. Они обыскивали нашу сумку. Когда они заметили в сумке микрофон-петличку, спросили «что это такое, оно записывает сейчас?». Я объяснила, что это микрофон, а запись ведется, когда включается устройство, которому оно присоединено. Когда в Баку нам вернули сумку, микрофона не оказалось в ней», - рассказала Шахла Керим.

По словам журналистки, к ней применили силу, когда сажали в машину, однако после этого физического давления не было.

В Азербайджане факты физического давления на журналистов не расследуются

В описанном журналисткой случае есть признаки уголовного деяния - «воспрепяствование законной деятельности журналиста», поскольку была применена физическая сила при задержании, указал эксперт в области права медиа, глава Группы права медиа Халид Агалиев.

Поскольку инцидент широко освещался в медиа и социальных сетях, органы прокуратуры могли бы и по собственной инициативе начать расследование, если даже пострадавшая не обратилась с жалобой, заметил он. «Но реальность такова, что в Азербайджане факты физического давления на журналистов не расследуются или расследуются формально, и никто к ответственности не привлекается», - сказал юрист.

Получить комментарии в пресс-службе МВД не удалось: на телефонные звонки не отвечали, передал корреспондент "Кавказского узла".

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