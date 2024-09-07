Кандидат в депутаты парламента Азербайджана пожаловалась на задержание на акции протеста

07 сентября 2024, 01:23

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В городе Нефтчала во время проведения одиночной протестной акции перед зданием окружной избирательной комиссии была задержана кандидат в депутаты Вафа Наги. Вместе с ней задержали доверенное лицо Сеймура Аббаса и журналистку Шахлу Керим. Спустя три часа их принудительно доставили в Баку.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября независимый кандидат в депутаты парламента Азербайджана Вафа Наги заявила, что будет обжаловать результаты выборов. По ее словам, в округе "повсеместно проводились фальсификации", в том числе с нарушениями велся подсчет голосов.

1 сентября в Азербайджане прошло голосование на внеочередных выборах в парламент. По данным ЦИК, явка на выборах составила 37,27%, а правящая партия "Ени Азербайджан" получит 68 из 125 мест в парламенте. Выборы прошли с многочисленными нарушениями, а их итоги сфальсифицированы, заявили оппозиционные партии и потребовали отменить результаты голосования.

Оппозиционный кандидат в депутаты парламента Азербайджана Вафа Наги была задержана 6 сентября около 20.00 (19.00 мск) в городе Нефтчала перед зданием окружной избирательной комиссии 70-го Нефтчалинского избирательного округа, когда проводила одиночную акцию протеста.

«Мы обжаловали результаты выборов в нашем округе. Мы обращались в ЦИК, но они отослали жалобы в окружную избирательную комиссию, которая сама потворствовала нарушениям. По нашим данным, окружная избирательная комиссия не проводит объективного расследования и готовится не удовлетворить нашу жалобу. Для обоснования этого решения они вызывают наблюдателей от моей соперницы, кандидата в депутаты от партии «Гражданской солидарности» Танизили Рустамханлы, которую объявили «победителем выборов», и собирают у них показания о «демократичности» выборов. Сегодня (6 сентября) я позвонила в окружную избирательную комиссию и потребовала прекратить одностороннее расследование. Я спросила, почему не интересуются мнением моих наблюдателей. Мне ответили, что, дескать, моя позиция «известна». Чтобы привлечь внимание к формальному рассмотрению моей жалобы, я решила устроить сидячую акцию протеста перед окружной избирательной комиссией», - рассказала Наги корреспонденту «Кавказского узла».

Я во дворе окружной комиссии увидела людей, одетых в черное с черными масками

По ее словам, сначала к ней подошли сотрудники полиции, которые потребовали прекратить акцию, поскольку «выборы уже закончились». «Потом я во дворе окружной комиссии увидела людей, одетых в черное с черными масками. Я спросила у них, кто они такие. Они ответили, что «члены окружной избирательной комиссии». Когда я спросила, почему же они тогда скрывают лица, эти люди отошли в сторону. Потом я решила выйти в прямой эфир в TikTok и рассказать о произошедшем. Однако эти и другие лица в штатском схватили меня, берущую у меня интервью журналистку Шахлу Керим и моего доверенное лицо Сеймура Аббаса», - далее рассказала Наги.

Она отметила, что люди в черном не представились. «Эти люди не представились, кто они такие. Но не вызывает сомнения, что это были сотрудники полиции в штатском. Нас посадили в разные машины и в течение трех часов возили. Кстати, на автомобилях не было номеров. У нас отобрали телефоны. От меня они требовали прекратить протесты, поскольку выборы уже завершились», - продолжила Наги.

Задержанных отпустили около 23.00 (22.00 мск) в Баку. «Через некоторое время мы поняли, что нас везут в Баку. Около 11 часов вечера нас привезли в Баку. На подъезде к столице меня пересадили в машину, где была Шахла Керим. Нас всех отпустили на Зыхском шоссе у кафе «Наргиля» в Ахмедлах (спальный район Баку).

Наги сказала, что подаст жалобы в связи с ее незаконным задержанием.

Эти люди в гражданской одежде и масках применили грубую силу, когда сажали нас в машины

Керим также намерена подать жалобу в правоохранительные органы. «Они сорвали мою журналистскую работы. Эти люди в гражданской одежде и масках применили грубую силу, когда сажали нас в машины. Даже внутри автомобиля они держали меня за руки. Я буду жаловаться в правоохранительные органы», - сказала Керим корреспонденту «Кавказского узла».

Против Наги и задержанных вместе с ней лиц фактически были совершены преступные деяния, считает глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов.

«Кандидат в депутаты до официального объявления окончательных итогов выборов обладает иммунитетом неприкосновенности. Если ее задержали силовики, то они нарушили закон. Если это были не сотрудники правоохранительных органов, то они должны провести расследования, найти виновных и наказать их. Ибо людей фактически похитили и определенное время незаконно лишили свободы. Задержание журналистки также является уголовно наказуемым деянием. Согласно статье 163 УК Азербайджане, за воспрепятствование журналистской деятельности с применением насилия предусмотрена уголовная ответственность», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

В связи с нерабочим временем представители МВД и окружной избирательной комиссии 70-го избирательного округа были не доступны для комментариев.

Очередные выборы в парламент должны были состояться 3 ноября, но на ноябрь в Баку запланирована международная климатическая конференция COP-29, и правящая партия предложила провести выборы раньше. Оппозиционные партии "Мусават" и "Республиканская альтернатива" решили принять участие в выборах, а партия Народного фронта Азербайджана и Национальный совет демократических сил (НСДС) решили бойкотировать выборы.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в парламент Алиева".

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