Распределены мандаты в гордуме Владикавказа

10 сентября 2024, 14:43

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"Единая Россия" получила 23 из 32 депутатских мандатов в гордуме Владикавказа, на втором месте по числу мандатов "Справедливая Россия", которую будут представлять шесть депутатов.

Как писал "Кавказский узел", североосетинские аналитики заявили, что считают предстоящие выборы в гордуму Владикавказа безальтернативными. Кандидаты не ведут агитацию, власти не сумели привлечь внимание избирателей к выборам. Власти не обеспечили должного информационного освещения выборов депутатов в гордуму, из-за чего избиратели не знают о кандидатах и их программах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Они отметили, что не ожидают от этих выборов перемен, поскольку, по их мнению, городская дума выполняет номинальную функцию, принимая те или иные решения по указанию главы города.

Выборы в гордуму Владикавказа состоялись 7-8 сентября. Избирательная комиссия Северной Осетии зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты представителей шести реготделений партий: от ЛДПР, от партии "Родина", от "Единой России", от партии "Справедливая Россия – За Правду" и от партии "Новые люди". Кандидат от партии "Новые люди" позже снялся.

Избирком Северной Осетии сегодня подвел итоги выборов депутатов Собрания представителей (гордумы) Владикавказа. .

По его данным, активность избирателей составила 52,85%, в выборах приняли участие 128 020 избирателей.

Из 32 депутатских мандатов 23 получила "Единая Россия", шесть - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", два - КПРФ и один - ЛДПР. "Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты выборов, избирательными комиссиями зафиксировано не было. Выборы признаны состоявшимися и действительными", - говорится в сообщении в Telegram-канале Избиркома.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о ходе выборов собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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