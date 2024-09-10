10 сентября 2024, 07:27

Боец из Ингушетии убит в зоне СВО

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Ибрагим Аушев из Экажево убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 87 бойцов из Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", всего на 30 августа представителями властей и силовиками были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 86 бойцов из Ингушетии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО убит военнослужащий Ибрагим Аушев из села Экажево, в его похоронах принял участие, в том числе первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев, сообщило 7 сентября в своем телеграм-канале правительство республики.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 87 бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Уроженец Ингушетии убит на Украине", "Власти Ингушетии потребовали расследовать смерть военного на Украине", "Двое бойцов из Ингушетии убиты в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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