Сторонники Пашиняна инициировали отзыв мандата у оппозиционного депутата в Ереване

07 сентября 2024, 15:51

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Представители правящей партии предложили Совету старейшин Еревана лишить полномочий оппозиционного депутата Григора Ерицяна.

Как писал "Кавказский узел", в феврале представители правящей партии "Гражданский договор" добились отзыва мандатов у трех членов Совета старейшин Еревана, несмотря на нехватку собственных голосов для этого решения. Еще двое оппозиционных депутатов избежали прекращения полномочий.

Правящая сила инициировала прекращение полномочий пяти оппозиционных депутатов из-за частых пропусков заседаний по неуважительной причине. Однако оппозиционеры назвали причиной этого шага их критику в адрес мэра Еревана Тиграна Авиняна и руководства страны.

Проект отзыва полномочий главы оппозиционной фракции «Национальный прогресс» Григора Ерицяна включен в повестку заседания Совета старейшин Еревана, назначенного на 10 сентября. В обосновании проекта, представленного правящей партией, в частности, говорится, что оппозиционный депутат пропустил 6 из 7 заседаний комиссии по правовым вопросам, а также 4 из 5 заседаний второй сессии Совета старейшин.

Уважительных причин своего отсутствия Ерицян не представил, сказано в документе. Процедуру лишения мандата инициировал провластный депутат столичного совета, глава комиссии по правовым вопросам Марат Тохян.

В повестку заседания также включены проекты отзыва полномочий депутатов фракции «Общественный голос» Ануш Худавердян и Ануш Гиносян. Инициаторами процедуры стали глава этой фракции Ваан Авакян и один из депутатов от "Общественного голоса" Ваге Есаян. По их версии, Худавердян и Гиносян пропустили больше половины заседаний Совета старейшин, передал сегодня корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на сообщение мэрии Еревана.

В феврале Ваан Авакян заявил, что проголосует за лишение мандатов трех из пяти столичных депутатов. В итоге они были лишены мандатов, поскольку правящая сила смогла обеспечить кворум за счет Авакяна. При этом бывший лидер "Общественного голоса" Вардан Гукасян призывал своих соратников бойкотировать заседание.

Григор Ерицян назвал инициативу правящей силы "попыткой мэра Тиграна Авиняна избавиться от своих оппонентов и взять политический реванш". "Что создает опасный прецедент, поскольку в новой независимой истории Армении ни одно правительство не лишало главу какой-либо оппозиционной фракции своего мандата", - приводит сегодня его слова "Арменпресс".

Напомним, осенью 2023 года правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. "Национальный прогресс" получил 14 мандатов, "Мать Армения" – 12 мандатов, "Республика" – восемь мандатов, "Голос общества" – семь мандатов. В октябре 2023 года правящей партии удалось добиться избрания мэром Еревана своего кандидата Тиграна Авиняна

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