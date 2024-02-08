Трое оппозиционеров лишены мандатов в Совете старейшин Еревана

08 февраля 2024, 01:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правящая политическая сила добилась отзыва мандатов у трех членов Совета старейшин Еревана, несмотря на нехватку собственных голосов для этого решения. Еще двое оппозиционных депутатов избежали прекращения полномочий.

Как сообщал "Кавказский узел", правящая сила инициировала прекращение полномочий пяти оппозиционных депутатов Совета старейшин Еревана. По словам оппозиционеров, причиной этого шага стала их критика мэра столицы Тиграна Авиняна и внешней политики руководства страны.

Осенью 2023 года правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. "Национальный прогресс" – 14 мандатов, "Мать Армения" – 12 мандатов, "Республика" – восемь мандатов, "Голос общества" – семь мандатов. В октябре правящей партии "Гражданский договор" удалось добиться избрания мэром Еревана своего кандидата Тиграна Авиняна.

Трое оппозиционных депутатов лишились мандатов Совета старейшин Еревана из-за частых пропусков заседаний по неуважительной причине. Лишить мандатов еще двух депутатов не удалось из-за нехватки голосов, передал корреспондент «Кавказского узла».

Совет старейшин проголосовал за прекращение полномочий бывшего мэра столицы Айка Марутяна, представляющего фракцию «Национальный прогресс», а также депутатов Нарине Айрапетян и Соны Агекян от фракции «Мать Армения». Двое депутатов от фракции «Мать Армения», Заруи Постанджян и Геворг Степанян, сохранили мандаты: правящей фракции, которая инициировала отзыв мандатов, не удалось получить большинство голосов в пользу прекращения их полномочий.

Правящая сила «Гражданский договор» и ее коалиционный партнер партия «Республика» совместно располагают 32 из 65 мандатов. Тем не менее, правящая сила смогла обеспечить кворум за счет глава фракции «Общественный голос» Ваана Авакяна, несмотря на призывы бывшего лидера партии Вардана Гукасяна бойкотировать заседание. Сам Вардан Гукасян в эфире в Facebook* заявил, что власти оказывают давление на членов фракции «Общественный голос», чтобы обеспечить кворум.

Ваан Авакян до начала заседания заявил, что проголосует за лишение мандатов трех из пяти столичных депутатов. «Нарине Айрапетян и Сона Агекян (фракция «Мать Армения») на заседаниях вели себя неконструктивно и некорректно, а Айк Марутян (фракция «Национальный прогресс») часто отсутствовал», - пояснил он журналистам свою позицию перед началом заседания.

Бывший мэр Еревана Айк Марутян раскритиковал решение, принятое Советом старейшин. По его словам, власти не вправе лишать членов совета мандатов, так как полномочиями их наделили избиратели. «В Совете старейшин прежнего созыва не возникало вопроса о лишении мандатов кого-либо, кто пропускал заседания, потому что они не выступали против фракции. Единственная, кого лишили мандата – это Лусине Мхоян, которая не поддержала инициативу выразить вотум недоверия мне», - заявил он в ходе заседания Совета старейшин.

Намерение лишить оппозицию мандатов связано с требованием отставки действующего мэра, добавил Марутян. «Оппозиция не участвовала в заседаниях, бойкотируя их. Было важно сорвать и не допустить принятия бессмысленных и безумных решений правящей фракции, таких как повышение оплаты на парковку и тарифов на транспорт, протестуя против выделения 87 миллионов драмов на инаугурацию», - отметил бывший мэр, подчеркнув, что власти желают лишить оппозицию площадки для борьбы.

Оппозиция пытается прикрыться «зонтиком» бойкота, заявил, в свою очередь, мэр Еревана Тигран Авинян. По его словам, двое из пятерых депутатов пропустили голосование по всем 42 решениям совета. «Недопустимо пропускать заседания, так как это может привести к коллапсу в столице», - отметил он.

Решение Совета старейшин может быть обжаловано в Административном суде, указала депутат Совета старейшин, юрист Заруи Постанджян. «Необходимо также ходатайствовать о мерах обеспечения иска. Так как слушание иска может затянуться, необходимо, чтобы суд постановил не препятствовать деятельности депутатов, чьи полномочия были прекращены. В частности, чтобы ЦИК не передал полномочия следующему кандидату предвыборного списка», - заявила она «Кавказскому узлу».

Решение обращаться в суд может быть принято как фракцией, так и в частном порядке, добавила Постанджян. «Как бы то ни было, о своих дальнейших шагах сообщим после обсуждения», - отметила депутат столичного совета.

Согласно законам Армении, что в случае прекращения полномочий мандат передается следующему кандидату предвыборного списка.

Глава партии «Национальный прогресс» Айк Григорян сообщил «Кавказскому узлу», что представители политической силы обсудят дальнейшие шаги и сообщат о своем решении.

Лишенная мандата Нарине Айрапетян ранее сообщила, что покинула Армению из-за давления и попросила политическое убежище в России. «Власти проводят репрессии против оппонентов правящей силы», - заявила Айрапетян, добавив, что ее заставили дать ложные показания против сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна и лидера фракции «Мать Армения» Андраника Теваняна.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.