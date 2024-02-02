Власти Еревана решили избавиться от пяти оппозиционеров в Совете старейшин

02 февраля 2024, 02:34

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Правящая сила инициировала прекращении полномочий пяти оппозиционных депутатов Совета старейшин Еревана. По словам оппозиционеров, причиной этого шага стала их критика мэра столицы Тиграна Авиняна и внешней политики руководства страны.

Как сообщал "Кавказский узел", осенью 2023 года правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. "Национальный прогресс" - 14 мандатов, "Мать Армения" - 12 мандатов, "Республика" – восемь мандатов, "Голос общества" – семь мандатов. В октябре правящей партии "Гражданский договор" удалось добиться избрания мэром Еревана своего кандидата Тиграна Авиняна.

Правящая сила инициировала прекращение полномочий пяти оппозиционных столичных депутатов: мэр Еревана Тигран Авинян назначил на 5 февраля внеочередное заседание Совета старейшин, передал со ссылкой на сообщение пресс-службы мэрии Еревана корреспондент «Кавказского узла».



На заседании планируется лишить мандатов четверых представителей блока «Мать Армения» и бывшего мэра Еревана, главного оппонента действующего градоначальника Айка Марутяна, члена фракции «Национальный прогресс».



Партия «Национальный прогресс» назвала инициативу правящей силы попыткой лишить оппозицию голоса. «Единственный вопрос, который мы готовы обсуждать – отставка мэра Тиграна Авиняна», - сказано в заявлении политической силы.



Лидер фракции «Мать Армения» Андраник Теванян, в свою очередь, назвал инициативу властей «тотальной атакой на оппозиционную фракцию».

«Действующий мэр был избран незаконно, и единственный вопрос, который нужно внести в повестку – вопрос его отставки. Инициатива правящей партии стала реакцией на критику властей (Армении), которые содействуют повестке Алиева. Это все еще раз доказывает безальтернативность смены власти», - написал он в Facebook*.

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