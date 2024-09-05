Элистинцы выразили скепсис относительно выборов в горсобрание

05 сентября 2024, 22:51

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Выборы депутатов горсобрания не окажут влияния на жизнь жителей столицы Калмыкии, результаты голосования предрешены, полагают опрошенные "Кавказским узлом" элистинцы. Часть из них заявила об отсутствии интереса к выборам.

6-8 сентября в Калмыкии пройдут выборы в городское Собрание Элисты. 25 мест будут распределены по смешанной системе: 18 - по партийным спискам и 7 - по одномандатникам. В выборах участвуют семь партий: "Единая Россия", ЛДПР, партия “Зеленых”, “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”, “Новые люди”, КПРФ, “Российская партия свободы и справедливости”, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024: юг России".

Молодой человек по имени Николай сказал, что видел агитацию за кандидатов в горсобрание на плакатах, но голосовать не пойдет. "Если честно, я не особо вдаюсь в политическую жизнь республики, и новости смотрю крайне редко. Мое мнение такое, что от выбора кандидата не зависит моя жизнь, мой уровень дохода и комфорта. За кого ни голосуй - победит "Единая Россия"", - считает Николай. В то же время он отметил, что "сейчас везде ведется контроль всему, и любой из кандидатов будет выполнять свои функции уже непосредственно на занимаемой должности".

Местная жительница Елизавета сообщила, что практически ничего не знает про грядущие выборы и голосовать не пойдет. "На плакатах видела что-то, но это мимо меня идет. Меня не будет в городе, но даже если бы была - это сотрясение воздуха, не более. Меня это не колышет абсолютно. Я не настолько наивная, чтобы рассчитывать на какие-то неожиданные результаты, ничего от этих выборов не изменится. Раньше были какие-то надежды, а теперь мне по барабану. Личности были, а теперь никого нет, оппозиции нет. Кого-то убили, кого-то выгнали", - сказала она.

Голосовать не пойду. Я считаю, что результат предрешен на 100%

Согласно наблюдениям жителя Элисты Игоря, агитации кандидатов в горсобрание "почти нет, только флаеры засовывают в почтовые ящики и раздают у входа в магазин". "Я только вчера узнал, что будут выборы главы республики и депутатов Элистинского горсобрания. Но голосовать не пойду. Я считаю, что результат предрешен на 100%", - пояснил собеседник. "Выборы не влияют на решение проблем города, они - выборы и проблемы - существуют независимо друг от друга. Лично у меня никаких надежд на улучшение нет", - добавил Игорь.

Пенсионерка Саглара Борисовна рассказала, что знает кандидата в Элистинское горсобрание, который идет от их избирательного участка, - у них во дворе была встреча. Это кандидат от "Единой России", его агитация висит и на двери подъезда. "Мы с ним встретились, рассказали о насущных проблемах. Просто мы в центре города находимся, а мусор одолевает нас со всех сторон, у нас единственная многоэтажка на улице - и весь частный сектор несет свой мусор к нам. Люди вышли на собрание, довольно много было людей", - отметила она.

У этой встречи было продолжение, подчеркнула собеседница. "К нашему дому присоединена канализационная система кафе, которое рядом находится. 2-3 месяца назад там был пожар, теперь кафе не работает, и мы живем теперь без всяких вызовов специальных служб, но вообще-то это было проблемой - у них когда застаивалась канализация, нечистоты шли к нам в подвал, и стояла сильная вонь. Мы попросили, чтобы канализацию кафе отсоединили от нашей, и на это кандидат отреагировал. Уже после встречи было еще одно собрание - с участием представителей всех служб, с хозяином кафе, и было принято решение о разделении канализаций", - рассказала она.

Пойду, чтобы мой голос никому не достался

Женщина сообщила, что обязательно пойдет на выборы: "Пойду, чтобы мой голос никому не достался, чтоб я проголосовала так, как хочу". Саглара Борисовна надеется на улучшение положения простых граждан в результате выборов и испытывает доверие к избирательному процессу. "Если кандидаты идут в такое трудное время на такие посты, значит, они идут обдуманно и готовы уже что-то изменить к лучшему", - считает она.

Элистинца Бориса во время выборов не будет в городе, но, "если б и был, не пошел бы". "Это бесполезно, там давно всё решено. Считай голоса, не считай - результат предрешен. Если бы выборы были честными, я бы обязательно пошел, если бы знал, что мой голос точно посчитается. А сейчас я даже не знаю, будут там наблюдатели или нет, не слышал про это", - сказал он. По его словам, о самом факте выборов горожанам достаточно известно - "кандидаты ходят, везде висят листовки". "Но там (на листовках) только про то, что есть такой кандидат, о программе ничего нет, и о самом человеке ничего нет, что он из себя представляет, какая у него идеология, что он с собой принесет", - отметил он.

Борис не верит в улучшения в результате выборов. "Я считаю, мы республику уже практически потеряли. Хурал, главный законодательный орган республики, захвачен. Выборы проходят нечестно, и туда идут люди, которые будут просто нажимать кнопки так, как им скажут. В Элистинском горсобрании ситуация аналогичная. А что касается того, что они сейчас якобы говорят о решении проблем, если кто-то говорит, я не заметил... Обычно если что-то делается во время кампании, это просто пиар, это что-то, что давно было заложено в бюджет, но говорят, что это делают кандидаты. И накопившиеся в Элисте проблемы за время предвыборной кампании решить невозможно, просто физически", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

"Руками коммунистов, которые еще в прошлом году переобулись, выбиты эсэры. Потому выборы будут постановочными. Биться за места никто не будет. Агитация идет только от "Единой России". И сильно не заморачиваются. Лозунг Хасикова: "Я верю в Калмыкию". Сразу представляется ребенок, который пришел поиграться. А вдруг получится. Лозунг кандидатов в Элистинское горсобрание: "Элиста, ты у нас одна". Могли бы еще добавить: "Сентябрь - это осенью" - чтобы мы не пропустили выборы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель калмыцкой столицы Церен.

КПРФ через суд добилась отмены решения территориальной избирательной комиссии (ТИК) Элисты о заверении списка кандидатов «Справедливой России» на выборах в Элистинское городское собрание, решение вступило в законную силу. Ни одна из сторон не обжаловала решение по административному иску коммунистов к ТИК, сообщили 12 июля "Ведомости".

Церен не видит смысла участвовать в голосовании. "Я ничего не знаю о программах кандидатов, и голосовать не пойду - результат предрешен на 100%. Независимого наблюдения не будет. Смысла в таких выборах вообще нет. Зря деньги тратят", - заключил он.

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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