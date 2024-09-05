Афган Садыгов. Фото с сайта https://gozetci.az/2021/02/17159

05 сентября 2024, 23:02

Афган Садыгов добился встречи с представителем Департамента миграции Грузии

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Азербайджанского журналиста Афгана Садыгова, запросившего политическое убежище в Грузии, посетил в следственном изоляторе Тбилиси представитель Департамента миграции. Садыгов объяснил свое прошение об убежище риском несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане. Журналист недоволен условиями содержания в изоляторе, рассказала его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа тбилисский суд по ходатайству Азербайджана и прокуратуры Грузии отправил под арест руководителя азербайджанского новостного сайта Azel.Tv Афгана Садыгова. Защита обжаловала арест журналиста и просила выпустить его под залог, но суд отказал в этом. Садыгов обратился в Департамент по вопросам миграции Грузии с просьбой о предоставлении международного убежища.

3 августа Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции. Обвинения Афгану Садыгову в вымогательстве сфабрикованы, заявила его жена, журналистка Севиндж Садыгова. Сам Афган Садыгов также настаивает на своей невиновности.

Афгана Садыгова в СИЗО 4 сентября посетил представитель Департамента миграции в Грузии, сообщила сегодня жена журналиста Севиндж Садыгова.

«После ареста по запросу из Азербайджана Афган обратился к миграционным властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище в этой стране или содействовать получению убежища в безопасном третьем государстве. В связи с этим вчера к Афгану приходил сотрудник Департамента миграции в Грузии. Он провел интервью с Афганом в присутствии его адвоката и переводчика. Афган рассказал, что в Азербайджане на него заведено уголовное дело по фальшивым обвинениям. Он рассказал, что уже дважды был приговорен в Азербайджане к тюремным срокам по ложным обвинениям из-за своей журналистской деятельности. Афган отметил, что если его выдадут правоохранительным органам Азербайджана, то он может столкнуться с жестоким обращением, несправедливым судом. Афган указал, что если в Грузии ему угрожали лица, связанные с Баку, то нетрудно представить, что его ожидает в самом Азербайджане», - рассказала Садыгова корреспонденту «Кавказского узла» после встречи с мужем в СИЗО.

Представитель Департамента миграции Грузии сказал, что через месяц еще раз посетит журналиста и, возможно, будет задавать дополнительные вопросы. После этого уже будет приниматься решение о предоставлении убежища или отказа в этом, сообщил супруге журналист.

Севиндж Садыгова рассказала также, что ее муж пожаловался на условия содержания в изоляторе. «В СИЗО плохие условия содержания. Афган рассказал, что в камерах полно тараканов. Пищу там дают плохую, практически несъедобную. При этом не позволяют приносить пищу заключенным из дома. Там есть магазин, и администрация предлагает покупать продукты в этом маркете. Но там все очень дорого стоит. Если можно покупать продукты, то мы сами можем покупать их в городе по более низким ценам и относить. Но нам этого не разрешают», - рассказала Садыгова.

Она отметила, что с двумя несовершеннолетними дочерями не чувствует себя в опасности в Грузии. «Ко мне постоянно поступают месседжи прекратить критику властей Азербайджана, не называть в прямых эфирах имена конкретных высокопоставленных должностных лиц. Мои дочери боятся выходить из дома. Скоро начинаются занятия, но они боятся идти в школу. Я даже не знаю, как быть. Я обращалась в посольства ряда западных государств с просьбой о предоставлении нам убежища в любой безопасной стране.  Мне ответили, что мое обращение находится на рассмотрении. Если что-то с моими детьми случится, то ответственность за это будет нести азербайджанское государство, поскольку угрозы нам поступают от представителей бакинской власти. К сожалению, власти Грузии арестовав Афгана выступили в роли исполнителя заказа азербайджанского режима», - сказала Севиндж Садыгова.

Если Департамент миграции Грузии ответит Афгану Садыгову отказом в убежище, то будет подана жалоба в суд и далее в ЕСПЧ, пообещала его супруга. "Страсбургский суд имеет право остановить экстрадицию, если лицу в стране выдачи есть угроза безопасности и несправедливого преследования. В случае с Афганом как раз речь идет об этом. Его дважды арестовывали по уголовным обвинениям, несколько раз он подвергался административным арестам», - отметила Садыгова.  

Афган Садыгов переехал в Грузию вместе с семьей в декабре 2023 года в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал тогда корреспонденту "Кавказского узла", что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана".

В ноябре 2020 года журналист был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. В мае 2022 года Садыгов был помилован.

Супруга Афгана Садыгова Севиндж Садыгова – репортер YouTube-проекта Azel.tv, она также неоднократно сталкивалась с давлением силовиков в Азербайджане.

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Примечание:

"Эмин Ибрагимов добился внимания врачей к своей голодовке", "Состояние Алескера Мамедли ухудшилось в бакинском изоляторе", "Защита Садыгова сообщила о причинах задержания журналиста в Грузии".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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